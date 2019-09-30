Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство напомнило об увеличении зарплат бюджетников на 4,3%

В январе в Минтруде РФ сообщили, что в федеральном бюджете предусмотрены финансовые средства на индексацию фонда оплаты труда работников федеральных государственных учреждений на 4,3% с 1 октября 2019 года.
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Рост зарплат и ограничения на выдачу кредитов: что изменится с 1 октября

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Правительство напомнило об увеличении зарплат бюджетников на 4,3%

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