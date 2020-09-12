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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. "На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
РБКвчера в 07:53
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Правительство выделило дополнительные 35 млрд руб. на пособия по безработице

Коммерсантъвчера в 10:01
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Газета.Ruвчера в 08:13
Российская газета

Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Российская газетавчера в 06:21
Вести.Ru

Премьер распорядился выделить еще 35 миллиардов на пособия по безработице

Вести.Ruвчера в 07:50
Интерфакс

Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

Интерфаксвчера в 07:40
РИА Новости

Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице

РИА Новостивчера в 07:39
РБК

Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице

РБКвчера в 07:53

NVIDIA начала принимать предзаказы на видеокарту GeForce RTX 3080

Компания NVIDIA начала принимать предварительные заказы на флагманский видеоускоритель нового поколения, который, по данным компании, покажет вдвое лучшую производительность на фоне видеокарты RTX 2080 Ti.
NVIDIA начала принимать предзаказы на видеокарту GeForce RTX 3080
Экономика сегоднявчера в 13:07
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Техническая документация прояснила компоновку Ryzen 4000: два CCD, один ССX в CCD, 32 Мбайт L3 в CCX

Восьмиядерные процессоры серии Ryzen 4000, которые теперь будут иметь в своём составе один CCD-чиплет, получат 32-Мбайт L3-кеш, а 16-ядерные CPU с двумя CCD-чиплетами будут располагать 64-Мбайт L3-кешем, составленным из двух сегментов.
3DNews18:30

В Крыму ответили на призыв Турчинова начать наступление на полуостров

Обращенный к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому призыв экс-главы Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова начать наступление на Крым следует расценивать как угрозу "абсолютно неадекватного человека".
Российская газета11 сентября в 04:39
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AstraZeneca возобновила тестирование вакцины от коронавируса

"Клинические испытания вакцины от коронавируса AZD1222 были возобновлены в Британии после получения подтверждения от регулятора - Управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) - о том, что продолжение испытаний безопасно", — указывается в сообщении компании.
РИА Новостивчера в 13:25
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUMвчера в 21:34
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Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального

Оппозиционная немецкая Свободная демократическая партия (СвДП) призвала "оказать давление на Россию" из-за ситуации с Алексеем Навальным, ввести санкции против тех, в отношении кого он "вел расследования", и рассмотреть мораторий на реализацию "Северного потока 2" до выяснения обстоятельств по делу блогера, сообщила депутат СвДП Рената Альт.
РИА Новости11 сентября в 16:36
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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Финляндия ослабит ограничения на въезд в страну для жителей Швеции

Хельсинки, 11 сентября 2020, 15:34 — REGNUM С 19 сентября жители Швеции снова смогут беспрепятственно поехать в Финляндию после того, как финское правительство решило ослабить ограничения, регулирующие международное сообщение с внешним миром.
REGNUM11 сентября в 08:34
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