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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. "На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
РБК07:53
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Коммерсантъ

Правительство выделило дополнительные 35 млрд руб. на пособия по безработице

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Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

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Премьер распорядился выделить еще 35 миллиардов на пособия по безработице

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РБК

Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице

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Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

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Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице

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Автоновости дня04:10
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Боец ММА Харитонов провел дебют в боксе, нокаутировав Уильямса

Химки, Московская область, 12 сентября 2020, 08:13 — REGNUM Боец смешанных единоборств (ММА) из России Сергей Харитонов провел успешный дебютный поединок в супертяжелой весовой категории в профессиональном боксе, отправив в нокаут представителя Великобритании Дэнни Уильямса.
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Медики рассказали о болезни, которая может вызвать рак пищевода

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РЕН ТВ09:56

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

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РБКвчера в 16:31
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