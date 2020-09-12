Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. "На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.В источнике
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