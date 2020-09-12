Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. "На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
РБК07:53
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Правительство выделило дополнительные 35 млрд руб. на пособия по безработице

Коммерсантъ10:01
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Газета.Ru08:13
РИА Новости

Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице

РИА Новости07:39
Вести.Ru

Премьер распорядился выделить еще 35 миллиардов на пособия по безработице

Вести.Ru07:50
Интерфакс

Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

Интерфакс07:40
РБК

Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице

РБК07:53
Российская газета

Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Российская газета06:21

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Газета.Ru14:23
56

Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газета13:57

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
356

В РПЦ рекомендовали как можно раньше прививаться от коронавируса

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что рекомендует верующим прививаться от коронавируса, так как риск побочного действия от вакцины минимален.
ТАСС08:20
105

Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новости13:50
1