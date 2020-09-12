Правительство направило более 35 млрд рублей на пособия по безработице
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 35,3 млрд руб. на выплату пособий по безработице, сообщается на сайте правительства.В источнике
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