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Правительство направило более 35 млрд рублей на пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 35,3 млрд руб. на выплату пособий по безработице, сообщается на сайте правительства.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
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Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

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