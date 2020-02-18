Экономика
Вести.RuПравительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась индивидуальная гонка на 20 км на чемпионате мира в Италии.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Политика
Украинский генерал признал потерю Крыма
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
Стриженовы отдали свою награду Анастасии Заворотнюк и её мужу
Поднявшись на сцену за наградой, Екатерина и Александр объявили, что передают её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышову.
Фигурное катание
Аделину Сотникову прооперировали в Москве
23-летняя Аделина Сотникова пытается скрыть от фанатов факт госпитализации.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Футбол
Соболев и Дьяков вошли в заявку «Спартака-2»
Общество
Командира экипажа МКС могут исключить из полета, сообщили источники
Российский космонавт Николай Тихонов из-за травмы может покинуть экипаж "Союза МС-16", который 9 апреля должен стартовать к МКС, а вместо него командиром могут назначить Сергея Рыжикова, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.
Общество
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России
Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе и пошутила по поводу «Текста»
Российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в душе. Она опубликовала черно-белый снимок в своем Instagram-аккаунте.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила Джигану сына
Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»
По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Политика
Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
Общество
Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
Происшествия
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Общество
«Они над нами глумятся»: ЛНР отправила 58 тонн мелочи Украине
Заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко рассказал, что представители Республики рассчитываются за воду украинскими копейками и в последний раз украинская компания получила от ЛНР 58 тонн мелочи.
Футбол
Смородская лишила Фернандеша призовых за победу в Кубке России
Экс-полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш лишился призовых за победу в Кубке России по решению бывшего президента клуба Ольги Смородской.
Политика
Пекин прокомментировал ограничение на въезд китайцев в Россию
Ограничения на въезд китайцев в Россию из-за коронавируса обусловлены национальными интересами, заявили в МИД КНР.
Политика
Меркель подтвердила решение не вмешиваться в выборы нового главы ХДС
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не будет вмешиваться в выборы нового главы немецких консерваторов - Христианско-демократического союза (ХДС).
Политика
Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть
Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока
Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.