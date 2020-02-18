Экономика

Вести.RuВести.RuПравительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.
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В Госдуме назвали дату рассмотрения поправок в бюджет на 2020-2022 годы

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Кабмин в среду внесет в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 гг - Силуанов

ПРАЙМвчера в 13:10

В Госдуму внесены поправки в закон о бюджете

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В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

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РБК07:31
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Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
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Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы.
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