Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, поправки уже направили в комитет по бюджету и налогам.

В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Общество Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.

Общество ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.

Экономика Что случилось за ночь. Главные новости РБК Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.

Футбол Венгер предложил изменить правило определения офсайда Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.

Общество В Иране умерли двое заражённых коронавирусом Советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Реза Вахабзаде сообщил о смерти двух человек, заражённых новым типом коронавируса COVID-2019.

Политика Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.

Кино Леонид Парфенов представил фильм «Русские грузины» Презентация первого фильма документальной дилогии журналиста Леонида Парфенова прошла в Центре документального кино, передает корреспондент «Подмосковье сегодня».

Общество США захотели новую ракету за два с половиной бюджета Минобороны России На закупку новых ракет США намерены потратить 61 миллиард, таким образом, общая стоимость программы достигнет как минимум 81,8 миллиарда долларов, что более чем в два с половиной раза превышает всю расходную часть бюджета Минобороны России на 2020 год (1,894 триллиона рублей, или 29,77 миллиарда долларов по курсу на 19 февраля).

Общество «Они над нами глумятся»: ЛНР отправила 58 тонн мелочи Украине Заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко рассказал, что представители Республики рассчитываются за воду украинскими копейками и в последний раз украинская компания получила от ЛНР 58 тонн мелочи.

Происшествия ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.

Общество Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».

Происшествия Пассажиры Diamond Princess в Японии покидают борт судна Как ранее сообщили медицинские власти Японии, всем остающимся на лайнере пассажирам, у которых тест на коронавирус покажет отрицательный результат, будет разрешено сойти на берег в течение среды и четверга.

Происшествия Дело о подготовке терактов в Керчи поручили спецгруппе СК РФ Расследование уголовного дела о подготовке терактов в двух учебных заведениях Керчи по указанию и.о. руководителя ГСУ СК РФ поручили специальной следственной группе, сформированной из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.