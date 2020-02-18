Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, поправки уже направили в комитет по бюджету и налогам.
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Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Космос
Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС
Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС, следует из трансляции на сайте НАСА.
Общество
Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД
Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
Общество
ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.
Общество
Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Хоккей
«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф
Челябинский «Трактор» на домашней площадке разгромил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
Общество
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Футбол
Венгер предложил изменить правило определения офсайда
Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.
Биатлон
Проблемы со стрельбой у Мироновой связали с любовью к телефону
Муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой Даниэль Кузьмин раскритиковал биатлонистку Светлану Миронову, передает "Спорт-Экспресс".
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Общество
В Иране умерли двое заражённых коронавирусом
Советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Реза Вахабзаде сообщил о смерти двух человек, заражённых новым типом коронавируса COVID-2019.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Кино
Леонид Парфенов представил фильм «Русские грузины»
Презентация первого фильма документальной дилогии журналиста Леонида Парфенова прошла в Центре документального кино, передает корреспондент «Подмосковье сегодня».
Общество
США захотели новую ракету за два с половиной бюджета Минобороны России
На закупку новых ракет США намерены потратить 61 миллиард, таким образом, общая стоимость программы достигнет как минимум 81,8 миллиарда долларов, что более чем в два с половиной раза превышает всю расходную часть бюджета Минобороны России на 2020 год (1,894 триллиона рублей, или 29,77 миллиарда долларов по курсу на 19 февраля).
Общество
«Они над нами глумятся»: ЛНР отправила 58 тонн мелочи Украине
Заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко рассказал, что представители Республики рассчитываются за воду украинскими копейками и в последний раз украинская компания получила от ЛНР 58 тонн мелочи.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».
Происшествия
Пассажиры Diamond Princess в Японии покидают борт судна
Как ранее сообщили медицинские власти Японии, всем остающимся на лайнере пассажирам, у которых тест на коронавирус покажет отрицательный результат, будет разрешено сойти на берег в течение среды и четверга.
Происшествия
Дело о подготовке терактов в Керчи поручили спецгруппе СК РФ
Расследование уголовного дела о подготовке терактов в двух учебных заведениях Керчи по указанию и.о. руководителя ГСУ СК РФ поручили специальной следственной группе, сформированной из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.
Экономика
Экс-акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов РФ
Бывшие акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов России в других странах после решения апелляционного суда Гааги, сообщил РБК основной бенефициар Group Menatep Limited (GML, действует в интересах бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Леонид Невзлин.