Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.

Правительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Общество Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.

Экономика Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1% Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Гаджеты Google выпустила Android 11 для разработчиков Компания Google неожиданно выпустила первую версию нового Android 11 с названием Developer Preview.

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Гаджеты Intel Core i7-10700F протестирован в Cinebench: прямой конкурент Ryzen 7 3700X Получается, что процессоры Intel Core i7 нового поколения станут прямыми конкурентами Ryzen 7 3000-й серии и будут позиционироваться как чипы для производительных игровых ПК, тогда как стоящие ступенькой выше 10-ядерные Core i9 скорее подойдут для рабочих систем, нежели для игровых.