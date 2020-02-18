Экономика

Вести.RuВести.RuПравительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

В Госдуме назвали дату рассмотрения поправок в бюджет на 2020-2022 годы

Аргументы и Факты08:58

В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

ТАСС05:44

В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы

Парламентская газета09:05

В Госдуму внесены поправки в закон о бюджете

RT на русском06:38

В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости05:37

В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы

РБК07:31

Кабмин в среду внесет в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 гг - Силуанов

ПРАЙМвчера в 13:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:40, Ашберн
Общество

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Ведомости 12:54
Экономика

Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета

Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
REGNUM 16:36
Игры

Sony отменила поездку на PAX East из-за коронавируса

Sony за неделю до проведения PAX East объявила, что не приедет на выставку, где должна была впервые дать обычным игрокам попробовать The Last of Us: Part II.
Игромания.ру 13:14
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Общество

Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру

За час до начала концерта памяти Анатолия Собчака у всех журналистов, которые посетили мероприятие, проверили температуру.
Neva.Today 14:02
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском 07:12
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Известия 15:19
Здоровье

Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России

Первая волна обошла Россию стороной, однако вторая скорее затронет страну уже осенью.
Ореанда-Новости 13:59
Хоккей

«Адмирал» проиграл «Трактору» и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

РИА Новости 11:24
Космос

Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан

Первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 упала в воду при попытке приземлиться на плавучую платформу.
РБК 17 февраля в 12:59
Гаджеты

Google выпустила Android 11 для разработчиков

Компания Google неожиданно выпустила первую версию нового Android 11 с названием Developer Preview.
МонаВиста 15:16
Армия и оружие

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Газета.Ru 05:13
Шоу-бизнес

Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске

По предварительным данным, певица Ольга Бузова захотела прыгнуть в толпу со сцены, но ее никто не поймал.
Gazeta.SPb 17 февраля в 16:47
Политика

Президент Болгарии приедет в Москву на 75-летние Победы

Ранее об участии в праздновании 75-летия Победы в Москве заявили генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, французский лидер Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, чешский лидер Милош Земан и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Говорит Москва вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке голосов для дочери Микеллы на шоу «Голос»

Признаюсь, что покупала голоса, но только в том количестве, которое было разрешено правилами Первого канала.
Kazanfirst.ru 04:17
Культура

Бортко попросил у Любимовой 800 миллионов «Христа ради»

Режиссер Владимир Бортко на заседании Комитета по культуре Госдумы обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой помочь ему снять фильм о встрече Наполеона и Александра I. Для этого, по словам режиссера, нужно 800 миллионов.
Московский Комсомолец вчера в 09:11
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс вчера в 07:13
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»

LiveSport.ru 16:22
Космос

Второй пуск спутников связи OneWeb с Байконура запланирован на вторую половину марта

Британские спутники связи OneWeb будут запущены с космодрома Байконур во второй половине марта.
ТАСС вчера в 23:11
Культура

Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел

DP.RU 13:47
Общество

Дума во втором чтении одобрила расширение программы маткапитала

ГосДума во втором чтении приняла законопроект, расширяющий действие программы материнского капитала до конца 2026 года.
Рифей-Пермь 07:18
Футбол

«Рубин» объявил о подписании Тарасова

Полузащитник Дмитрий Тарасов стал игроком футбольного клуба «Рубин». Об этом заявила пресс-служба клуба.
КМВ Новости вчера в 02:12
Политика

Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Народные новости 11:26
Гаджеты

Intel Core i7-10700F протестирован в Cinebench: прямой конкурент Ryzen 7 3700X

Получается, что процессоры Intel Core i7 нового поколения станут прямыми конкурентами Ryzen 7 3000-й серии и будут позиционироваться как чипы для производительных игровых ПК, тогда как стоящие ступенькой выше 10-ядерные Core i9 скорее подойдут для рабочих систем, нежели для игровых.
3DNews 10:27
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе и пошутила по поводу «Текста»

Российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в душе. Она опубликовала черно-белый снимок в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 09:24
Гаджеты

Asus решила проблему с прегревом чипов Navi в видеокартах ROG Strix

3DNews 10:20
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Shraibikus News 15:32
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Известия 15:34
Футбол

Нагельсманн стал самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ. Тедеско – 2-й

В возрасте 32 лет и 211 дней немецкий специалист стал самым молодым тренером в истории плей-офф турнира.
Sports.ru 15:00
Авто

ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей

Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
РБК 12:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное