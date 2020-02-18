Экономика
Вести.RuПравительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.
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Общество
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Экономика
Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Игры
Sony отменила поездку на PAX East из-за коронавируса
Sony за неделю до проведения PAX East объявила, что не приедет на выставку, где должна была впервые дать обычным игрокам попробовать The Last of Us: Part II.
Общество
Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру
За час до начала концерта памяти Анатолия Собчака у всех журналистов, которые посетили мероприятие, проверили температуру.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Здоровье
Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России
Первая волна обошла Россию стороной, однако вторая скорее затронет страну уже осенью.
Космос
Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан
Первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 упала в воду при попытке приземлиться на плавучую платформу.
Гаджеты
Google выпустила Android 11 для разработчиков
Компания Google неожиданно выпустила первую версию нового Android 11 с названием Developer Preview.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Шоу-бизнес
Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске
По предварительным данным, певица Ольга Бузова захотела прыгнуть в толпу со сцены, но ее никто не поймал.
Политика
Президент Болгарии приедет в Москву на 75-летние Победы
Ранее об участии в праздновании 75-летия Победы в Москве заявили генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, французский лидер Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, чешский лидер Милош Земан и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери Микеллы на шоу «Голос»
Признаюсь, что покупала голоса, но только в том количестве, которое было разрешено правилами Первого канала.
Культура
Бортко попросил у Любимовой 800 миллионов «Христа ради»
Режиссер Владимир Бортко на заседании Комитета по культуре Госдумы обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой помочь ему снять фильм о встрече Наполеона и Александра I. Для этого, по словам режиссера, нужно 800 миллионов.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»
Космос
Второй пуск спутников связи OneWeb с Байконура запланирован на вторую половину марта
Британские спутники связи OneWeb будут запущены с космодрома Байконур во второй половине марта.
Общество
Дума во втором чтении одобрила расширение программы маткапитала
ГосДума во втором чтении приняла законопроект, расширяющий действие программы материнского капитала до конца 2026 года.
Футбол
«Рубин» объявил о подписании Тарасова
Полузащитник Дмитрий Тарасов стал игроком футбольного клуба «Рубин». Об этом заявила пресс-служба клуба.
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Гаджеты
Intel Core i7-10700F протестирован в Cinebench: прямой конкурент Ryzen 7 3700X
Получается, что процессоры Intel Core i7 нового поколения станут прямыми конкурентами Ryzen 7 3000-й серии и будут позиционироваться как чипы для производительных игровых ПК, тогда как стоящие ступенькой выше 10-ядерные Core i9 скорее подойдут для рабочих систем, нежели для игровых.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе и пошутила по поводу «Текста»
Российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в душе. Она опубликовала черно-белый снимок в своем Instagram-аккаунте.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Футбол
Нагельсманн стал самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ. Тедеско – 2-й
В возрасте 32 лет и 211 дней немецкий специалист стал самым молодым тренером в истории плей-офф турнира.
Авто
ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей
Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".