Деньги получат 15 регионов, в том числе Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа.
Житель Подмосковья застрелен в Солнечногорске при задержании по подозрению в убийстве женщины, он открыл огонь по полицейским, сообщила представитель регионального главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.
Турецкие партнеры России развивают идею тюркского единства, и это нормально, но в Кремле сожалеют, что на карте нет большой красной звезды в центре тюркского мира, который исторически находится в РФ на Алтае, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.