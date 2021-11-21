Будьте в Плюсе

Правительство направит 1,1 млрд рублей на выплаты пенсионерам России

Средства получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат.
Ведомости
Деньги получат 15 регионов, в том числе Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа.
Smotrim.ru
Выплаты получат пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже регионального прожиточного минимума.
ПРАЙМ
В Минтруде ранее рассказали об индексации страховых и социальных пенсий в 2022 году.
Аргументы и Факты

Подробнее о событии

Правительство направит 1,1 млрд рублей на выплаты пенсионерам России
Ведомости05:10
Правительство России выделит свыше 1,1 млрд руб. на социальные доплаты пенсионерам
Banki Loans03:59
Забайкалье и ряд других регионов получат 1,1 млрд рублей на соцвыплаты
REGNUM03:34
Кабмин выделил регионам 1,1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам
Российская газета03:20
Мишустин выделил более миллиарда рублей 15 регионам на социальные доплаты неработающим пенсионерам
ПРАЙМ04:06
Кабмин выделил регионам 1,1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам
ТАСС03:03
Правительство направит более 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты пенсионерам
РИА Новости03:41

Интересное

Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

В Подмосковье подозреваемый в убийстве женщины застрелен при задержании

Житель Подмосковья застрелен в Солнечногорске при задержании по подозрению в убийстве женщины, он открыл огонь по полицейским, сообщила представитель регионального главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.
Интерфакс04:53

Песков прокомментировал фото Эрдогана с включенной в тюркский мир Сибирью

Турецкие партнеры России развивают идею тюркского единства, и это нормально, но в Кремле сожалеют, что на карте нет большой красной звезды в центре тюркского мира, который исторически находится в РФ на Алтае, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:03

Захарова: публикация переписки Лаврова с МИД Франции и ФРГ сформирует непредвзятое мнение

Публикация переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом позволит сформировать у общественности непредвзятое мнение.
ТАСС06:07