Коронавирус
RT на русскомПравительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей
Российское правительство выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей до 16 лет. «В числе первоочередных мер — выплата 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Общество
Грузия решила не возобновлять авиасообщение с 1 июля
Грузия в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса перенесет возобновление регулярного авиасообщения с другими странами с 1 июля на конец месяца.
Известия 04:51
Футбол
В РПЛ рассказали о признаках коронавируса у игроков «Оренбурга»
Глава РПЛ рассказал о том, что по данным оперативного штаба лиги у ряда игроков обнаружены симптомы COVID-19.
Российская газета 07:20
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада Победы наградили
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов лично наградил участницу парада в Калининграде, которая потеряла туфлю, но не сбила строй.
Lenta.ru 07:16
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Общество
Известный екатеринбургский хирург умер от коронавируса
Политсовет 03:31
Здоровье
С начала эпидемии коронавируса на Украине заболело более 38 тыс. человек – Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 38 074 случая коронавируса, 1035 летальных, 16 956 пациентов выздоровели.
Украина.ру 23 июня в 02:54
Общество
На каждого ребенка до 16 лет в июле снова выплатят по 10 000 рублей
О дополнительной выплате детям заявил президент России во время обращения к россиянам 23 июня.
ТИА 23 июня в 10:29
Экономика
Решение Путина повысить НДФЛ одобряют более 61% граждан РФ
Москва, 25 июня 2020, 09:06 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина повысить ставку НДФЛ одобряет большинство жителей России (61%) приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.
REGNUM 02:06
Политика
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества в соответствии с указом президента РФ.
ТАСС 07:02
Армия и оружие
Ким Чен Ын приказал остановить все военные действия против Южной Кореи
Собранием руководил лидер КНДР Ким Чен Ын по видеосвязи. Он заявил, что решил приостановить планы военных действий против Южной Кореи.
ГЛАС.RU вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 20%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ менее чем за четыре часа составила 20%, проголосовали более 166 тыс. человек.
ТАСС 06:48
Культура
Джон Уоррен после съемок в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим»
Знаменитый британец Джон Уоррен после съемок программы в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим».
Что происходит 06:55
Происшествия
Польша выдала России киллера из банды Паши-Цветомузыки
Польша выдала России Вячеслава Исминдирова, обвиняемого в убийстве «криминального авторитета» 90-х годов.
Известия 06:00
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК 23 июня в 10:38
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Общество
Росавиация предложила план возобновления международных рейсов
Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
Общество
Владимир Машков назвал алкоголизм большой бедой артистов
Артисты подвержены алкоголизму из-за своей эмоциональности, а многие умирают именно по причине этой проблемы, заявил актёр Владимир Машков в интервью Радио "Комсомольская правда".
Комсомольская правда 05:33
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
Общество
Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям
Апелляция ВТБ, поданная в Верховный суд ЕС по поводу санкций, действующих с 2014 года, была отклонена.
Южный Федеральный 06:40
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Армия и оружие
В США заявили, что за учениями «Кавказ-2020» последует захват Херсона
Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия "под прикрытием" учений "Кавказ-2020" может попытаться захватить перекрывающую подачу воды в Крым дамбу в Херсонской области.
Газета.Ru 07:32
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы
Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
Здоровье
Плохо будет всем. Зеленский провел совещание по коронавирусу и пришел к неутешительному выводу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной причиной вспышки COVID-19 в стране является несоблюдение карантина и, если не остановить рост числа случаев коронавируса, то пик заболевания придется прямо на середину лета.
Украина.ру 07:32