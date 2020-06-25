Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей. Об этом в четверг, 25 июня, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

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