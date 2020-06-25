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ИзвестияИзвестияПравительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей. Об этом в четверг, 25 июня, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Правительство выделит более 270 млрд руб. на новые детские выплаты

Rambler News Service06:48

Мишустин: кабмин направит свыше 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

Будущее России. Национальные проекты06:23

Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на выплаты на детей

Российская газета06:47

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Известия06:16

Кабмин выделил более 270 миллиардов рублей на единовременные выплаты на детей

Вечерняя Москва06:15

На единовремнные выплаты на детей выделят 270 млрд рублей

РЕН ТВ06:22

Правительство РФ направит 20 млрд рублей на июньские выплаты медикам

REGNUM06:39
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Происшествия

На Красной площади задержали активиста Виктора Немытова, он вышел на одиночный пикет против поправок в Конституцию

На Красной площади задержали активиста Виктора Немытова, который вышел на одиночный пикет против поправок в Конституцию, - сообщает "МБХ Медиа".
Эхо Москвы 05:33
1
Политика

В МИД РФ оценили планы США перебросить войска из ФРГ в Польшу

Москва, 25 июня 2020, 12:38 — REGNUM В России внимательно следят за анонсами властей Соединенных Штатов о передислокации части американского контингента из Германии в Польшу.
REGNUM 05:38
192
Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
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Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
813
Происшествия

Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии

Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
12
Политика

Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
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Общество

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
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Экономика

Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой

Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Ведомости вчера в 16:58
4
Политика

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о «вмешательствах в выборы из-за рубежа».
RT на русском 06:38
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Здоровье

В Краснодарском крае с 29 июня открываются детские сады

В Краснодарском крае с 29 июня открываются детские сады.
РБК Краснодар 06:16
Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
3,9K
Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Авто

В России автомобили с пробегом подешевели

Эксперты отмечают, что несмотря на падение объёма перепродаж в России автомобилей с пробегом, их средняя стоимость на вторичном рынке не выросла, а в некоторых регионах даже снизилась.
Тарантас Ньюс 06:06
3
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
1,3K
Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
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Энергетика

Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель

Отмечается, что по состоянию на 8:25 мск цена августовских фьючерсов нефти марки Brent опустилась до 39,98 доллара за баррель.
Моя Москва.онлайн 02:39
13
Футбол

Кульчий: наша команда готова сыграть в матче с ЦСКА 27 июня

Молодежная команда московского "Динамо" готова сыграть в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с другим столичным клубом ЦСКА, заявил главный тренер "молодежки" "бело-голубых" Александр Кульчий.
РИА Новости 06:42
Общество

За букет для прокурора приморскую судью понизили в классе

Судью Советского районного суда Рону Сопчук наказали понижением в квалификационном классе за попытку вручить букет прокурор.
Первое антикоррупционное СМИ 05:24
Общество

Т-34 чуть не наехал на зрителей на параде Победы в Севастополе

«Экипаж танка Т-34 во время поворота максимально снизил обороты двигателя и осуществил остановку машины», - отмечается в тексте сообщения.
Актуальные Новости вчера в 09:36
563
Общество

На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение

Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
6
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,2K
Экономика

Акции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня

Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на Московской бирже начнутся в четверг, 25 июня, следует из сообщения этой торговой площадки.
ПРАЙМ 23 июня в 11:39
Армия и оружие

США ликвидировали лидера сирийской «Аль-Каиды»

Фактический лидер террористической группировки «Хурас ад-Дин» (сирийский филиал запрещенной в РФ «Аль-Каиды») Халед Арури был ликвидирован в ходе американской операции в Идлибе.
Коммерсантъ 04:08
Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:07
23
Происшествия

Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

Газета.Ru 02:46
7
Общество

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушел на самоизоляцию

Губернатор края Виктор Томенко может быть заражен коронавирусом.
КП - Барнаул 01:05
96
Общество

Схема движения по Привокзальной площади Саратова вновь будет изменена

Схема движения по Привокзальной площади Саратова будет вновь изменена.
Общественное мнение 04:48
9
Общество

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
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Гаджеты

LG анонсировала самоочищающиеся наушники Tone Free

МИТ 05:08
Футбол

«Сельта» Смолова показала победное фото из раздевалки

Пресс-служба «Сельты» показала фото из раздевалки после матча 31-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (1:0). Напомним, российский форвард Федор Смолов провел на поле шесть минут и получил желтую карточку.
Матч ТВ 03:03
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