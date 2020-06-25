Коронавирус
ИзвестияПравительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей
Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей. Об этом в четверг, 25 июня, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Происшествия
В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа
В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
Интерфакс 06:08
Здоровье
В Краснодарском крае с 29 июня открываются детские сады
В Краснодарском крае с 29 июня открываются детские сады.
РБК Краснодар 06:16
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ вчера в 05:34
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
Политика
Песков дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что проголосовал по поправкам в Конституцию РФ во время поездки на работу.
Политика Сегодня 06:26
Общество
Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
Футбол
В «Оренбурге» зафиксирована вспышка коронавируса
Несколько игроков и сотрудников "Оренбурга" сдали положительный тест на коронавирус, сообщает известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян в Telegram-канале.
ProstoProSport 06:31
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Происшествия
Подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ отдали под суд в Подмосковье
В Подольске двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, которое, как полагает следствие, они совершили из корыстных побуждений, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Взгляд.ру 05:29
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Футбол
АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции благодаря экс-игроку «Рубина»
АЕК под руководством Массимо Карреры вышел в финал Кубка Греции. По итогам двух встреч команда превзошла "Арис".
ProstoProSport 00:11
Общество
На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение
Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
Политика
Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина
Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Военное дело вчера в 11:13
Автоспорт
В ФБР установили, что чернокожему пилоту NASCAR не подбрасывали петлю
CT news вчера в 23:41
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Рейсы осуществляются в основном в Европу.
Коммерсантъ 06:00
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Гаджеты
На рендере позируют Samsung Galaxy Watch 3
Ранее поступала информация, что умные часы обзавелись экраном 1,4 дюйма, стеклом Gorilla Glass DX, 8 Гб флеш-накопительной памяти, 1 Гб ОЗУ, аккумулятором емкостью 340 мАч.
Evo-rus.com 06:13
Общество
Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider
Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi.
Inc-news.ru 03:20
Общество
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
Футбол
Семин жестко раскритиковал Кикнадзе: он должен уйти
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выступил с критикой генерального директора столичного клуба Василия Кикнадзе.
РИА Новости 05:03
Здоровье
В Благовещенске создают центр офтальмологии с оказанием бесплатной высокотехнологичной помощи
Как отметила и.о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева, в центре будет оказываться вся офтальмологическая помощь.
Амур.инфо 03:18
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Общество
В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
Путешествия
Отели Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России
Турецкие авиалинии планируют совершать полеты в Москву с 16 июля. Отели Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России.
Piter.tv 05:36
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Политика
Песков: решение о сроках открытия российских границ пока не принято
Решение об открытии границ будет сформулировано в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, при его принятии учтут мнения эпидемиологов и информацию из других стран, добавил Песков.
REGNUM 06:13