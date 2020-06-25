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Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей. Об этом в четверг, 25 июня, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Правительство РФ выделит более 270 млрд рублей на детские выплаты

REGNUM06:32

Мишустин: кабмин направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей

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Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Известия06:16

На единовремнные выплаты на детей выделят 270 млрд рублей

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На единовременные выплаты на детей выделят 270 млрд рублей

Парламентская газета06:17

Мишустин: правительство выделит 270 млрд рублей на детские пособия

Экономика сегодня06:24

Кабмин выделил более 270 миллиардов рублей на единовременные выплаты на детей

Вечерняя Москва06:15
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Интерфакс 06:08
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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В Краснодарском крае с 29 июня открываются детские сады.
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Происшествия

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Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
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Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
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В ФБР установили, что чернокожему пилоту NASCAR не подбрасывали петлю

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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