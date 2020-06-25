Экономика
RT на русскомПравительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей
Российское правительство выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей до 16 лет. «В числе первоочередных мер — выплата 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Российская газета 08:16
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Общество
Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
Шоу-бизнес
Ида Галич показала результат похудения на 20 килограммов
Известный российский блогер Ида Галич показала результат своего похудения. Ей удалось сбросить 20 килограммов.
Актуальные Новости вчера в 11:11
Политика
Ренато Усатого объявили в России в розыск
Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.
Вести.Ru 08:15
Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал архивное фото певицы в купальнике
Личный фотограф и биограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин опубликовал в своем Инстаграм редкое фото Примадонны в купальнике.
РЕН ТВ 07:57
Политика
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:02
Политика
Москва готова к непродлению ДСНВ, заявил Рябков
ДСНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.
РИА Новости 06:44
Происшествия
Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве
По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 07:53
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
Шоу-бизнес
Харламов снова отреагировал на слухи о фиктивном разводе с Асмус
Знаменитый шоумен юморист и резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал слухи о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус.
Народные новости 08:10
Армия и оружие
На параде в Москве впервые показали 24 образца новой военной техники
На прошедшем сегодня в Москве параде Победы, наряду с военной техникой, уже стоящей на вооружении и показанной на предыдущих парадах, участвовала и техника, которая демонстрировалась впервые.
Военное обозрение вчера в 05:10
Общество
В Екатеринбурге от коронавируса умер известный хирург Юрий Мансуров
Уральский меридиан вчера в 23:22
Общество
СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск
Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости 08:00
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Общество
В России появятся сделанные по автобусным технологиям речные маршрутки
Под автобусными технологиями президент ОСК подразумевает использование структурных элементов конструкции корпуса, электропроводки и сидений, «очень близких к тому, что делают традиционно предприятия, которые выпускают городской транспорт».
РБК 06:28
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Военное дело 03:49
Происшествия
Мурманский траулер «Кокшайск» сел на мель в Норвежском море
Российская газета 07:52
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
Политика
Песков рассказал, как проголосовал по поправкам в Конституцию
Представитель Кремля Дмитрий Песков принял участие в голосовании по поправкам в Основной закон РФ по пути на работу.
News.ru 07:53
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
Общество
Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Места в детском саду положены на дошкольников по закону, и за отказ парламентарий предлагает установить для родителей ежемесячную выплату в размере регионального минимального размера оплаты труда.
Российская газета 02:47
Футбол
Прядкин отреагировал на вспышку коронавируса в «Оренбурге»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал вспышку заболевания коронавирусной инфекцией в "Оренбурге".
МК-Спорт 08:05
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37