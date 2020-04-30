с чего всё началось

Кабмин выделит 30 миллиардов рублей, чтобы помочь обманутым дольщикам, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера Михаила Мишустина. "Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков", - сказал Мишустин.

Общество Почти 8 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки 7933 человека заболели коронавирусом в России за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб. Больше всего случаев в Москве — 3561.

Политика В Кремле опровергли сообщения СМИ о возможности отставки Мишустина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой сообщения СМИ о том, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, после выздоровления якобы может не вернуться на пост премьер-министра. 731

Политика Глава МИД Германии считает, что нужно открыть новые КПП в Донбассе Глава МИД ФРГ призвал использовать предстоящие летние месяцы для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.

Общество Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом За минувшие сутки на территории Российской Федерации зарегистрировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. 85

Политика В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил Настоятель главного храма Вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение убрать из храма мозаику с изображением Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства. 2,7K

Экономика ФНС рассказала о порядке получения безвозмездной финансовой помощи Заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук рассказала о порядке получения малым и среднем бизнесом безвозмездной финансовой помощи, пишет РБК. 74

Политика Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн. 4

Экономика Богатейшие россияне потеряли 46 миллиардов долларов с начала года С начала года богатейшие предприниматели России потеряли около 46 миллионов долларов. На столько подешевели их акции в кризисный 2020-й. 5

Общество Попова: Изменения в распространении коронавируса вселяют надежду РИА Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существующие изменения в процессе распространения коронавирусной инфекции в России вселяют надежду, однако при этом не дают абсолютной уверенности в том, что уровень заболеваемости в стране будет стабильно снижаться.

Энергетика Нефть марки Brent подорожала на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+ Цена нефти марки Brent сегодня на торгах на лондонской бирже поднялась выше 27 долларов США за баррель на фоне вступления в силу с первого мая 2020 года сделки ОПЕК+. 37

Общество Во Владимирской области введут цифровые пропуска "Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении. 231

Шоу-бизнес Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru. 16

Игры В PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman Стоит отметить, что разработчики Hitman и сама компания Sony официально не объявляли о бесплатной раздаче игры.

Общество Во Владимирской области выявили 37 новых случаев коронавируса Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 37, всего в регионе 634 заболевших, сообщила администрация региона. 482

Шоу-бизнес Умерла солистка группы «Фристайл» Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет. 20

Транспорт ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей «В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС. 11