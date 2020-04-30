Экономика
Газета.RuПравительство выделит 30 миллиардов рублей на обманутых дольщиков
Кабмин выделит 30 миллиардов рублей, чтобы помочь обманутым дольщикам, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера Михаила Мишустина. "Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков", - сказал Мишустин.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина, что правительство выделит 12 миллиардов на поддержку застройщиков, а также 30 миллиардов рублей на помощь обманутым дольщикам.Дождьвчера в 07:45
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Правительство дополнительно выделит 30 млрд руб. на решение проблем обманутых дольщиков
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