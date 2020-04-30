Экономика
Российская газетаНа решение проблемы обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей
На решение проблем обманутых дольщиков правительство направит 30 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. За счет этих средств Фонд защиты прав дольщиков восстановит права 10 тысяч граждан.
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