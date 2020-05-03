Экономика
Политическая ЭкспертизаПравительство направит 30 млрд рублей на защиту дольщиков
Кабинет министров Российской Федерации выделил 30 млрд рублей в фонд защиты прав дольщиков жилья. Согласно распоряжению кабмина от 4 апреля, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ будет выделено 30 млрд рублей из резервного фонда правительства.
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Правительство РФ распорядилось о выделении 30 млрд рублей на защиту дольщиков жилья
Народные новости05:02
Кабмин выделил 30 млрд рублей Фонду дольщиков на завершение долгостроев
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:38, Ашберн
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