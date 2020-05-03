Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПравительство направит 30 млрд рублей на защиту дольщиков

Кабинет министров Российской Федерации выделил 30 млрд рублей в фонд защиты прав дольщиков жилья. Согласно распоряжению кабмина от 4 апреля, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ будет выделено 30 млрд рублей из резервного фонда правительства.
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Правительство РФ выделило 30 млрд руб. на помощь обманутым дольщикам

ИА Красная Весна06:15

Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

REGNUM05:37

Правительство выделило 30 млрд рублей в фонд защиты прав дольщиков жилья

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Правительство РФ распорядилось о выделении 30 млрд рублей на защиту дольщиков жилья

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Кабмин выделил 30 млрд рублей Фонду дольщиков на завершение долгостроев

Будущее России. Национальные проекты04:49

Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на защиту прав дольщиков жилья

iReactor04:40

Правительство выделило 30 млрд руб в фонд защиты прав дольщиков жилья

Газета.Ru05:07
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:38, Ашберн
Происшествия

В Алтайском крае умер второй пациент с подтвержденным коронавирусом

В Алтайском крае официально зафиксировали второй случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом.
Толк 04:27
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Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

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Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Общество

Пассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой

В посольстве КНР в России рассказали, что теперь пассажиры китайской авиакомпании Air China смогут подняться на борт самолета только со справкой об отсутствии заражения.
Моя Москва.онлайн 03:35
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Политика

Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 02 мая в 10:46
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Общество

В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса

На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса.
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Армия и оружие

Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
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Происшествия

В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице

Коронавирусная инфекция диагностирована у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
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Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
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Гаджеты

Эксперты назвали самые ремонтопригодные Android-смартфоны

Пятёрку наиболее простых в ремонте аппаратов замкнули модели от крупных производителей: Google Pixel 3a, OnePlus 7T и смартфоны от Motorola линеек G и E. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года эксперты исследовательской компании ResearchMe рассказали, что чаще всего пользователи смартфонов обращаются в сервисные мастерские для замены батареи устройства.
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Футбол

Экс-президент «Барселоны» Росель рассказал, почему попал в тюрьму

Экс-президент «Барселоны» Сандро Росель рассказал, из-за чего оказался в тюрьме.
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Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
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Кино

Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»

Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
REGNUM 03:48
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Общество

В Башкирии в силу вступил масочный режим

Сегодня, 4 мая, в Башкирии вступил в силу так называемый масочный режим.
КП - Уфа 04:20
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Авто

Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной

Гигантские убытки, понесенные автодилерами вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
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Технологии

NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
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Общество

В Тюменской области диагностировали 66 новых случаев коронавируса

В Тюменской области за минувшие сутки, третьего мая, зафиксировали 66 новых случаев заболевания COVID-19.
АиФ Тюмень 04:18
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Общество

В России выявили 10 581 случай заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 10 581 случай заражения коронавирусом, в том числе 86 новых случаев в Татарстане.
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В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
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В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом

В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом. В медучреждениях скончались двое мужчин с подтверждённым диагнозом.
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Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства

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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
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Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

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Многим зрителям не понравился такой результат. Зрители шоу в Интернете отмечали, что Ангарская не была сильнейшим участником.
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Гаджеты

В сети появилась информация о мощном GPU NVIDIA следующего поколения

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Спикер парламента Ленинградской области заразился коронавирусом

У спикера законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина нашли коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента.
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Общество

Правительство Украины намерено продлить карантин до 22 мая

Кабинет министров Украины намерен продлить карантин из-за коронавируса до 22 мая, но с 11 мая снимет ряд ограничительных мер, заявил в понедельник на внеочередном заседании правительства премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
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Шоу-бизнес

В Сеть утекли снимки давно не появлявшегося на публике Андрея Губина

Звезда 1990-х – "мальчик-бродяга" Андрей Губин в последние годы редко появляется на публике, но на днях его снимки попали в Сеть.
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Шоу-бизнес

Лена Миро призвала девушек рожать в 18 лет

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Общество

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин) умер в ночь на 4 мая, сообщается на сайте РПЦ.
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