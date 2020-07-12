Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росморречфлоту 320 миллионов рублей на поддержку судоходных компаний, занимающихся морскими и речными круизами. Субсидии они смогут направить на выплаты по договорам лизинга.
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Правительство выделит более 300 миллионов рублей на поддержку судоходных компаний

Эхо Москвы08:32

Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям

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Судоходные компании смогут направить заявки на получение субсидии до 15 августа

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Правительство направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний

Глас Народа05:53

Правительство выделит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний

Коммерсантъ05:35

Правительство направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний

Российская газета05:29

На поддержку круизных судоходных компаний направят 320 миллионов рублей

РИА Новости05:25
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