Экономика
Российская газетаПравительство направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росморречфлоту 320 миллионов рублей на поддержку судоходных компаний, занимающихся морскими и речными круизами. Субсидии они смогут направить на выплаты по договорам лизинга.
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Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Политика
Песков: Высказывания Зеленского о роли СССР в ВОВ коробят Путина
Высказывания лидера Украины о роли СССР в ВОВ коробят его коллегу из России. Каждый гражданин для Путина – это священная тема.
Актуальные Новости 09:07
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о начале «периода некомфортной погоды»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о существенном изменении температурного фона на следующей неделе в Москве.
RT на русском 08:03
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Происшествия
Умер главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова
Руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич рассказал агентству, что самый первый и главный свидетель умер 3 июля.
Фонтанка.Ру 05:15
Авто
Минивэн Volkswagen Viloran пользуется высоким спросом в Китае
Минивэн Volkswagen Viloran демонстрирует высокий спрос на китайском рынке, опережая остальных конкурентов.
Faktom вчера в 06:16
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Армия и оружие
Военные учения Египта на границе с Ливией призваны предотвратить возможную атаку Турции
Египетская армия, в ответ на заявление Турции о возможном наступлении на города Сирт и Джуфра, готовится к проведению учений под названием «Решительность 2020» на границе с Ливией.
ФАН 09 июля в 13:50
Шоу-бизнес
Кристина Асмус объяснила, почему боится инфекции на лице
Долгие годы актриса использует одну и ту же косметику.
Слово и Дело 05:48
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Происшествия
Бывший помощник Алибасова обвинил его сына в избиении
Бывший помощник Бари Алибасова Андрей Назаров обвинил сына продюсера в избиении, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:26
Политика
Германия хочет ввести санкции за кибератаку на Бундестаг
ФРГ обратилась с странам Евросоюза с просьбой ввести санкции против хакеров, похитившим в 2015 году гигабайты данных из компьютерной сети Бундестага.
Вести.Ru 08:43
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Общество
Малышева показала своего американского внука
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала видео, на котором она играет на фортепиано со своим американским внуком Игорем.
Lenta.ru 09:05
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета вчера в 05:21
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля
По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%).
ТАСС 10 июля в 03:22
Гаджеты
Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
Сетевой инсайдер MauriQHD утверждает, что корпорация Apple работает над новым смартфоном, который будет стоить дешевле нового iPhone SE.
Профиль 07:48
Футбол
УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра
Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:52
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия 00:10
Культура
Стас Михайлов прервал свое выступление из-за президента Белоруссии
ИА Красная Весна 08:51
Религия
Папа Римский опечален решением Турции по статусу собора Святой Софии
RT на русском 06:44
Шоу-бизнес
Борису Корчевникову досталось после интервью с Анастасией Волочковой
RuNews24.ru вчера в 16:23
Гаджеты
Секретные функции смартфонов на Android и iOS назвали в сети
Эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в беседе с агентством «Прайм» назвал несколько секретных «фишек», которые можно без труда отыскать на любом мобильном устройстве.
Live24 03:22
Шоу-бизнес
Балмашева вышла замуж за пасынка, от которого забеременела
История Марины Балмашевой, закрутившей роман с 20-летним пасынком, скандализировала всю Россию.
Вести.Ru 08:15
Общество
Песков охарактеризовал отрицающих существование коронавируса людей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отрицающие существование коронавирусной инфекции COVID-19 кажутся невеждами и безумцами.
RT на русском 07:43
Общество
Редактора телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе
Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 07:46