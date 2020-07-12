Экономика
Российская газетаПравительство направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росморречфлоту 320 миллионов рублей на поддержку судоходных компаний, занимающихся морскими и речными круизами. Субсидии они смогут направить на выплаты по договорам лизинга.
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Вассерман назвал военным преступлением действия Украины против России
Политолог пояснил, что, согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий.
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Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Экс-судья отреагировал на слухи об игре Лапочкина на тотализаторе
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Главный инфекционист Минздрава оценил риск второй волны COVID-19
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РИА Новости 06:01
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Lenta.ru 00:15
Футбол
«Манчестер Сити» разбил «Брайтон» и досрочно стал вторым в АПЛ
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ProstoProSport вчера в 16:50
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в организации убийств губернатора Фургала
РИА Новости 10 июля в 08:25
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика
Школьникам из Киева пришлось извиняться за слова о российском Крыме
Учащиеся школы №90, расположенной в Киеве, разместили в социальных сетях видео, в котором говорят, что Крым является российской территорией.
Экономика сегодня 04:30
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Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
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Происшествия
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В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Энергетика
Bloomberg и WSJ узнали о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти
Ключевые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ в среду, 15 июля, обсудят в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки, сообщает Wall Street Journal.
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В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам
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Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
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Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
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Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
Общество
Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения
Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
Известия 01:58
Экономика
Ипотечный приговор: граждане стали хуже возвращать жилищные ссуды
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Известия вчера в 17:01
Наука
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
News.ru 10 июля в 09:14