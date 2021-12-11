Будьте в Плюсе

Правительство направит 5,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

На поддержку льготной ипотечной программы из резервного фонда правительства направят еще 5,5 млрд руб.
Ведомости
Выделенные средства помогут улучшить жилищные условия не менее чем 622 тыс. граждан, сообщает пресс-служба
 правительства.
Коммерсантъ
Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов, — говорится в сообщении.
News.ru
Для всех регионов установлена одинаковая максимальная сумма кредита – 3 млн руб., а первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья.
Ведомости

Подробнее о событии

Правительство направит еще 5,5 млрд руб. на субсидирование льготной ипотеки
Коммерсантъвчера в 03:48
Кабмин выделил ещё 5,5 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотеки
Life.ruвчера в 03:42
Кабмин выделил ещё 5,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки
RT на русскомвчера в 03:18
Правительство выделило 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки
Российская газетавчера в 03:21
Правительство России выделило еще 5,5 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотеки
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:07
Правительство России направило еще 5,5 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки
ПРАЙМвчера в 03:06
Правительство выделило еще 5,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки
ТАССвчера в 03:03

Интересное

Посол Украины Мельник призвал не ждать помощи от Германии в поставках Киеву вооружений

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киеву пока не стоит ждать поставок вооружений от Берлина в свете вступления в должность нового канцлера ФРГ Олафа Шольца.
РИА Новостивчера в 13:12

Глава Чечни Кадыров предложил дать правовую оценку словам Сокурова о Северном Кавказе

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе России.
РИА Новости10 декабря в 14:38