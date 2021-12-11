ВедомостиПравительство направит 5,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотекиНа поддержку льготной ипотечной программы из резервного фонда правительства направят еще 5,5 млрд руб.ВедомостиВыделенные средства помогут улучшить жилищные условия не менее чем 622 тыс. граждан, сообщает пресс-служба правительства.КоммерсантъНеобходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов, — говорится в сообщении.News.ruДля всех регионов установлена одинаковая максимальная сумма кредита – 3 млн руб., а первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья.ВедомостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВВести ПодмосковьяАБНLife.ruГазета.RuInfinicaЦентральная Служба НовостейIrkutskMediaРадио 1РЕН ТВАфанасий-бизнесОбластная газетаРоссийская газетаПолитРоссияМИР 24Дума ТВИА Красная ВеснаФАНYA62.ruПодробнее о событииПравительство направит еще 5,5 млрд руб. на субсидирование льготной ипотекиКоммерсантъвчера в 03:48Кабмин выделил ещё 5,5 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотекиLife.ruвчера в 03:42Кабмин выделил ещё 5,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотекиRT на русскомвчера в 03:18Правительство выделило 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотекиРоссийская газетавчера в 03:21Правительство России выделило еще 5,5 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотекиБИЗНЕС Onlineвчера в 03:07Правительство России направило еще 5,5 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотекиПРАЙМвчера в 03:06Правительство выделило еще 5,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотекиТАССвчера в 03:03Показать ещёОценить84Поделиться