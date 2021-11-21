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Правительство направит более 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты пенсионерам

Правительство России предоставит регионам более 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости
Названы, в частности, Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области.
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Социальные выплаты получат неработающие пенсионеры, общий доход которых не достигает прожиточного минимума, установленного в регионе для данной категории граждан.
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С 1 января 2022 года вводится принципиально новый порядок назначения ряда социальных выплат.
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