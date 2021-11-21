РИА НовостиПравительство направит более 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты пенсионерамПравительство России предоставит регионам более 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям, сообщает пресс-служба кабмина.РИА НовостиНазваны, в частности, Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области.Аргументы неделиСоциальные выплаты получат неработающие пенсионеры, общий доход которых не достигает прожиточного минимума, установленного в регионе для данной категории граждан.Актуальные НовостиС 1 января 2022 года вводится принципиально новый порядок назначения ряда социальных выплат.ПрофильЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMПрофильАктуальные НовостиРамблерРоссийская газетаMagadanMedia.ruПодробнее о событииБолее 1,1 миллиарда рублей на доплаты пенсионерам выделит правительство РоссииПрофиль03:46Правительство направит более 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты пенсионерамРИА Новости03:41Кабмин выделил регионам 1,1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерамРоссийская газета03:20Правительство РФ направит более 1,1 млрд рублей на доплаты пенсионерамМосква 2403:29Правительство РФ направит более 1,1 млрд рублей на соцдоплаты пенсионерамОбщественная служба новостей03:24Жители 15 регионов России получат прибавку к пенсииРамблер03:35Забайкалье и ряд других регионов получат 1,1 млрд рублей на соцвыплатыREGNUM03:34Показать ещёОценить26Поделиться