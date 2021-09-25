CubeSat отправится в космос на борту ракеты-носителя United Launch Alliance Atlas V вместе со спутником Landsat 9. В течение 7 месяцев миссия будет отслеживать изменчивую физику вокруг класса чрезвычайно горячих планет, вращающихся вокруг далеких от Земли звезд.
Военнослужащие военного контингента в Сирийской Арабской Республике (САР) после ряда авиаударов по джихадистам и протурецким боевикам, для нанесения которых применялись истребители и бомбардировщики ВКС РФ, решили теперь задействовать для этих целей ударные вертолета Ка-52.
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