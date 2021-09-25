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Правительство направит более 74 миллиардов рублей на строительство школ в 34 регионах

Правительство РФ направит в регионы более 74 миллиардов рублей на строительство школ, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Комсомольская правда
Всего на строительство школ в 2021-2024 годах из федерального бюджета собираются выделить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие образования».
Комсомольская правда
Следующий этап отбора должен состояться в конце 2021 – начале 2022 года.
РИА Новости

Подробнее о событии

Кабмин направил более 74 млрд рублей на строительство новых школ
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Правительство выделит более 74 млрд рублей для строительства школ в регионах РФ
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Правительство выделит более 74 млрд рублей для строительства школ в регионах
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Кабмин выделит более 74 млрд рублей для строительства школ в регионах
ТАССвчера в 03:06
Правительство направит более 74 миллиардов рублей на строительство школ в 34 регионах
РИА Новостивчера в 03:06
Правительство направит регионам 74 млрд рублей на строительство школ
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