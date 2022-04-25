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Правительство направит дополнительно 120 миллиардов рублей на развитие дорог

Правительство РФ направит дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
РИА Новости
Деньги пойдут на то, чтобы «привести в нормативное состояние» более 2,5 тыс. км региональных дорог.
Коммерсантъ
Как сообщает пресс-служба кабмина
, 34 млрд рублей пойдут на строительство реконструкцию и капитальный ремонт федеральных шоссе.
АИСТ ТВ
Больше всего – 400 км – трасс отремонтируют в Саратовской области, а в Волгограде, в свою очередь, продолжится строительство нового моста через Волгу.
Гарант

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Кабмин выделил 120 млрд рублей на развитие дорог, в том числе до границы с КНР
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Правительство РФ выделит 120 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры
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