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Правительство направит дополнительно 120 миллиардов рублей на развитие дорог

Правительство РФ направит дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
РИА Новости
86 млрд рублей будет направлено в 63 субъекта на то, чтобы привести в нормативное состояние более 2,5 тыс. км региональных дорог.
Глас Народа
Еще 34 млрд руб. предусмотрено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных трасс.
Профиль
Еще 34 млрд рублей пойдут на строительство и реконструкцию крупных трасс, в частности Золотого кольца и маршрута «Европа-Западный Китай», который проходит через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и КНР.
Татар-информ

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Правительство РФ дополнительно выделило на дороги 120 млрд рублей
Dorinfo.ru05:45
Правительство выделило дополнительные 120 млрд рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры
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Правительство РФ выделит 120 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры
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Правительство направит 120 млрд рублей на развитие дорог
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Правительство направит дополнительно 120 миллиардов рублей на развитие дорог
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