Еще 34 млрд рублей пойдут на строительство и реконструкцию крупных трасс, в частности Золотого кольца и маршрута «Европа-Западный Китай», который проходит через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и КНР.