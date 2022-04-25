Пушилин: Националистам на «Азовстали» «осталось недолго» «Ну а общее количество, тут по-прежнему, та информация, которая у нас есть, она, скажем так, не обновлялась, это порядка 400 человек иностранных наемников, которые продолжают там находится», — рассказал политик в эфире телеканала «Россия 24».