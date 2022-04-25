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Правительство направит дополнительно 120 миллиардов рублей на развитие дорог

Правительство РФ выделило 120 млрд рублей на развитие автодорожной инфраструктуры.
URA.Ru
Правительство РФ направит дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
РИА Новости
Деньги пойдут на то, чтобы «привести в нормативное состояние» более 2,5 тыс. км региональных дорог, уточнил премьер.
Коммерсантъ
Еще 34 миллиарда рублей направляется на строительство, реконструкцию и капремонт крупных трасс – Золотого кольца и маршрута "Европа – Западный Китай" через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и Китаем.
Smotrim.ru

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Правительство направит дополнительно 120 миллиардов рублей на развитие дорог
РИА Новости04:29
Кабмин выделил 120 млрд рублей на опережающее дорожное строительство
Российская газета04:48
Правительство направит 120 млрд рублей на развитие дорог
Коммерсантъ04:37
Правительство РФ дополнительно выделило на дороги 120 млрд рублей
Dorinfo.ru05:45
Кабмин выделил на развитие транспортной инфраструктуры 120 млрд рублей
ФАН04:20
Правительство выделило дополнительные 120 млрд рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры
Глас Народа04:13
Кабмин выделил 120 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры
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