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Правительство направит еще 4,7 млрд рублей на программу туристического кешбэка

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит еще 4,7 млрд руб. на программу туристического кешбэка за путешествия по России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более 20 000 руб.В источнике
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В России выделили 4,7 миллиарда рублей на программу туристического кешбэка

Союзное Вечевчера в 03:47

Российские власти выделят еще свыше 4,5 миллиардов рублей на программу туристического кэшбека

Эхо Москвывчера в 02:31

Правительство РФ выделит ещё 4,7 млрд рублей на туристические кешбэки

REGNUM29 апреля в 04:41

Мишустин выделил 4,7 млрд на продление туристического кешбэка

Российская газета30 апреля в 14:42

Правительство России продлило действие программы туристического кэшбека

Караван Ярмарка29 апреля в 11:44

5 млрд рублей ежегодно будут выделять на программу туристического кешбэка

Общественное телевидение России29 апреля в 11:19

Правительство выделит 4,7 млрд рублей на туристический кэшбэк

Коммерсантъ30 апреля в 16:25
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