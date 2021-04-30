Правительство направит еще 4,7 млрд рублей на программу туристического кешбэка
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит еще 4,7 млрд руб. на программу туристического кешбэка за путешествия по России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более 20 000 руб.В источнике
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Правительство России продлило действие программы туристического кэшбека
Караван Ярмарка29 апреля в 11:44
5 млрд рублей ежегодно будут выделять на программу туристического кешбэка
Общественное телевидение России29 апреля в 11:19