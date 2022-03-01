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Правительство направит на поддержку фондового рынка 1 трлн рублей из ФНБ

Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется направить на выкуп акций российских публичных компаний.
Ведомости
Соответствующее распоряжение правительства, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано
 на портале правовой информации.
Ruposters.ru
Указано, что для выполнения распоряжения финансовое ведомство вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финорганизации.
РИА Новости
На сегодняшний день торги на Мосбирже проводятся только на валютном и денежном рынках.
ТАСС

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