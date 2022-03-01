ВедомостиПравительство направит на поддержку фондового рынка 1 трлн рублей из ФНБРесурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется направить на выкуп акций российских публичных компаний.ВедомостиСоответствующее распоряжение правительства, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.Ruposters.ruУказано, что для выполнения распоряжения финансовое ведомство вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финорганизации.РИА НовостиНа сегодняшний день торги на Мосбирже проводятся только на валютном и денежном рынках.ТАССЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВИзвестияРосбалтНациональная служба новостейКурьер. Среда. БердскФАНAnewsT24NewInformРоссийская газетаПетербургский дневник62ИНФОПенза-онлайнЦарьградЦентральная Служба НовостейForbesЭкономика сегодняKazanfirst.ruКомсомольская правдаРБКПрофильПодробнее о событииРоссия потратит из ФНБ в 2022 году до 1 трлн рублей на покупку акций российских компанийТАСС07:44Власти собираются потратить на акции российских компаний до 1 трлн рублей из ФНБForbes06:23Кабмин выделит 1 трлн рублей из ФНБ на покупку акций российских компанийRT на русском07:14Правительство направит на поддержку фондового рынка 1 трлн рублей из ФНБВедомости07:07ТАСС: правительство выделит до 1 трлн рублей для поддержки российских компанийТелеканал 360°07:02РФ потратит до 1 трлн руб. из ФНБ на скупку акций российских компанийИнтерфакс06:42Правительство выделит 1 триллион рублей на покупку акций российских компанийРИА Новости07:16Показать ещёОценить2,1KПоделиться