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Правительство направит регионам 74 млрд рублей на строительство школ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34 регионам России 74 млрд рублей на строительство 128 школ, сообщает в субботу пресс-служба правительства.
Интерфакс
Кроме федеральных средств, деньги на строительство образовательных учреждений направят и сами регионы.
Москва 24
Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 миллиарда рублей в рамках государственной программы "Развитие образования".
РИА Новости
Следующий этап отбора должен состояться в конце 2021 – начале 2022 года.
РИА Новости

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