ИнтерфаксПравительство направит регионам 74 млрд рублей на строительство школПремьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34 регионам России 74 млрд рублей на строительство 128 школ, сообщает в субботу пресс-служба правительства.ИнтерфаксКроме федеральных средств, деньги на строительство образовательных учреждений направят и сами регионы.Москва 24Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 миллиарда рублей в рамках государственной программы "Развитие образования".РИА НовостиСледующий этап отбора должен состояться в конце 2021 – начале 2022 года.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПо поручению Путина для школьников выделят миллиарды рублейURA.Ru03:42Правительство направит регионам 74 млрд рублей на строительство школИнтерфакс03:03Кабмин выделит около 75 млрд рублей на строительство школ в регионахГоворит Москва03:25Кабмин направил более 74 млрд рублей на строительство новых школРоссийская газета03:22Кабмин выделит более 74 млрд рублей для строительства школ в регионахТАСС03:06Правительство выделит более 74 млрд рублей для строительства школ в регионах РФКомсомольская правда03:37Правительство направит более 74 миллиардов рублей на строительство школ в 34 регионахРИА Новости03:06Показать ещёОценить6Поделиться