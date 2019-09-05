Общество
РБКПравительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей
Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся. При этом зарубежные производители не регистрируют их в России.
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Политика
В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Гаджеты
Apple запустила веб-версию Apple Music
Apple запустила веб-версию музыкального сервиса Apple Music.
The GEEK 18:13
Происшествия
Навальный сообщил об обысках в ФБК
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс 13:07
Армия и оружие
Украинский депутат призвал запугать Россию ракетой «с камушками»
Депутат Киевсовета от националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для того, чтобы «запугать» Россию.
ФАН 11:06
Культура
Еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Петербургский дневник 06:50
Политика
В Кремле подтвердили отстранение оскорбившей жителей Тулуна чиновницы
Главу пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, подозреваемую в причастности к инциденту с оскорблением жителей затопленного Тулуна, отстранили от работы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
DP.RU 03 сентября в 02:25
Армия и оружие
Пентагон обеспокоился о продолжающей толстеть армии США
Американские моряки продолжают набирать вес. Более четверти экипажа Военно-морских сил страдают ожирением.
VSE42.RU вчера в 22:42
Происшествия
На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине
В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.
Аргументы недели 15:54
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Собчак уличили в незнании международного права после слов о Крыме
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин уличил Ксению Собчак, выпускницу МГИМО, в незнании международного права До этого Собчак, выдвигавшая свою кандидатуру на выборы президента России в 2018 году, в интервью украинской радиостанции заявила о "нарушении Россией международных договоренностей" и необходимости "вернуть Крым Украине".
Газета.Ru 07:00
Армия и оружие
Минобороны сообщило о разведактивности у воздушных границ России
На этой неделе российские истребители 23 раза поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России.
Российская газета 18:55
Футбол
Эндрю Робертсон: «Слуцкий не повлиял на мое развитие как игрока»
Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии оценил работу с Леонидом Слуцким в «Халл Сити».
Спорт-Экспресс 12:08
Политика
В Минэкономразвития отреагировали на критику вице-премьера Мутко
Министерство экономического развития (Минэкономразвития) РФ прокомментировало заявления вице-премьера Виталия Мутко, раскритиковавшего в четверг работу ведомства с пострадавшими от паводка предпринимателями в Иркутской области.
ТАСС 17:30
Наука
У тираннозавра нашли «кондиционер» в голове
Результаты компьютерного моделирования распределения тепла в голове тираннозавра /©Миссурийский университет Исследователи выяснили, что такой «кондиционер» возможен из-за развитой системы кровеносных сосудов, которые образуют в теле своего рода внутренний термостат.
Naked Science 09:25
Политика
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Кино
Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Экономика
Росбанк позитивно смотрит на запуск ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Росбанк позитивно смотрит на предложение запустить для молодых семей специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке со ставкой 2% годовых, сообщил РИА Новости руководитель ипотечного филиала банка "Росбанк Дом" Денис Ковалев.
РИА Новости 06:15
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Политика
Аксёнов посоветовал Зеленскому приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями.
RT на русском 17:12
Музыка
Скончался исполнитель песни «Вся жизнь впереди» Юрий Петерсон
На 72-м году жизни скончался певец и музыкант Юрий Петерсон.
Интерфакс 14:04
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Футбол
Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
LiveSport.ru 16:42
Футбол
Фернандеш и Кабелла вошли в заявку «Краснодара» на матчи Лиги Европы
Новичок Краснодара Мануэл Фернандеш, ранее выступавший за Локомотив, вошел в заявку быков на групповой этап Лиги Европы.
Советский спорт 10:25
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке вторжения
Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину.
Известия 16:03
Космос
Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться осенью
Первый в истории выход в открытый космос двух женщин планировался с борта МКС в конце марта с участием американок Энн Макклейн и Кристины Кук, однако он не состоялся из-за того, что для Макклейн не нашлось готового скафандра.
РИА Новости 05:09
Авто
Lexus назвала российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX
Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.
Автоновости дня 13:21
Политика
Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между Россией и Украиной
В ходе встречи обсуждался вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной.
REGNUM 14:50
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14