Общество
ИзвестияМедведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Об этом он написал в своем Facebook в четверг, 5 сентября.
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Кино
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Политика
Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.
Известия 01:12
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Футбол
Суд рассмотрит ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО
Алексеевский районный суд рассмотрит ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Газета.Ru вчера в 16:03
Культура
Немец готовился к любимому телешоу в подвале 15 лет
35-летний адвокат из Гамбурга даже воссоздал в своем подвале студию викторины, с соответствующими световыми эффектами и звуковым сопровождением.
VSE42.RU вчера в 06:08
Политика
Путин предложил разработать программу для поддержки соотечественников
Президент России Владимир Путин заявил, что рад тому, что в страну возвращаются соотечественники из дальнего зарубежья.
РЕН ТВ 00:19
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04 сентября в 04:58
Происшествия
Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей
Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости вчера в 12:24
Здоровье
Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США
Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Происшествия
Суд вынес приговор Константину Котову
News.ru вчера в 11:38
Происшествия
В Польше ребенок родился через 56 дней после смерти матери
В университетской больнице в Кракове медикам удалось спасти ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери, сообщает Gazeta.pl.
Московский Комсомолец вчера в 09:28
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Агентство отмечает, что такие односторонние шаги Трамп предпринял в связи с тем, что провалились все прежние его попытки добиться финансирования строительства стены от конгресса провалились.
Российская газета вчера в 14:47
Общество
Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы
Lenta.ru вчера в 07:58
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Политика
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Экономика
Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать).
Ведомости вчера в 17:40
Политика
Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым
РБК вчера в 20:20
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Футбол
Ирландия и Швейцария сыграли вничью, Дания разгромила Гибралтар
В другом матче 5-го тура группы D отборочного турнира Евро-2020 национальная команда Гибралтара принимала Данию.
Чемпионат вчера в 16:46
Наука
Разные языки оказались примерно схожи скоростью передачи информации
Скорость передачи полученной информации оказалась универсальной для многих языков мира, сообщает новости издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:03
Технологии
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Происшествия
Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург
Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Культура
Третьяковка запустит театральный проект с Владимиром Машковым
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, выступая в рамках Восточного экономического форума, анонсировала театральный проект, который музей подготовит совместно с художественным руководителем Театра Олега Табакова Владимиром Машковым.
ТАСС вчера в 03:34
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК вчера в 09:35