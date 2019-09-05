Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Об этом он написал в своем Facebook в четверг, 5 сентября.

Общество Роструд назвал сферы с высокими зарплатами В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.

Политика Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Футбол Суд рассмотрит ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО Алексеевский районный суд рассмотрит ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.

Культура Немец готовился к любимому телешоу в подвале 15 лет 35-летний адвокат из Гамбурга даже воссоздал в своем подвале студию викторины, с соответствующими световыми эффектами и звуковым сопровождением.

Политика Путин предложил разработать программу для поддержки соотечественников Президент России Владимир Путин заявил, что рад тому, что в страну возвращаются соотечественники из дальнего зарубежья.

Политика В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы «Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Происшествия Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.

Здоровье Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.

Политика Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.

Происшествия В Польше ребенок родился через 56 дней после смерти матери В университетской больнице в Кракове медикам удалось спасти ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери, сообщает Gazeta.pl.

Политика Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ Агентство отмечает, что такие односторонние шаги Трамп предпринял в связи с тем, что провалились все прежние его попытки добиться финансирования строительства стены от конгресса провалились.

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.

Политика Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.

Экономика Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать).

Политика Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.

Футбол Ирландия и Швейцария сыграли вничью, Дания разгромила Гибралтар В другом матче 5-го тура группы D отборочного турнира Евро-2020 национальная команда Гибралтара принимала Данию.

Наука Разные языки оказались примерно схожи скоростью передачи информации Скорость передачи полученной информации оказалась универсальной для многих языков мира, сообщает новости издание Evo-rus.com.

Технологии Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.

Шоу-бизнес Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.

Происшествия Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.

Культура Третьяковка запустит театральный проект с Владимиром Машковым Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, выступая в рамках Восточного экономического форума, анонсировала театральный проект, который музей подготовит совместно с художественным руководителем Театра Олега Табакова Владимиром Машковым.