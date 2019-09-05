Общество

ИзвестияИзвестияМедведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Об этом он написал в своем Facebook в четверг, 5 сентября.
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Глава СПЧ приветствовал решение о закупке лекарств для детей за рубежом

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Московский завод назвал сроки поставок импортных лекарств для детей

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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30

Количество погибших в результате урагана "Дориан" выросло до 30, сообщил телеканалу CNN премьер-министр Багамских Островов Хьюберт Миннис.
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На открывшемся международном автосалоне в Чэнду компания Volkswagen официально представила обновленную версию большого кроссовера Teramont.
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РБК 09:37
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Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
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В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

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Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы

Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
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В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе

"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.
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Армия и оружие

Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов

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Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между Россией и Украиной

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Корабль должен был выйти в океан этим летом, но остался на верфи Норфолка.
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Сборная Испании обыграла Румынию в отборочном матче Евро-2020 - 2:1, а защитник Серхио Рамос благодаря очередному голу вошел в десятку лучших бомбардиров в истории команды.
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Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы

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Reuters сообщило об уходе Exxon Mobil из Норвегии

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Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

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