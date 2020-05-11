с чего всё началось

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. Об этом вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал в эфире "России 24".

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 873

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Политика Путин поручил представить национальный план восстановления экономики Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики. 1,5K

Политика Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы 9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом. 4,4K

Здоровье В Дагестане могут испытать лекарства от коронавируса В медицинских учреждениях Дагестана врачи могут начать испытывать новое медицинское лекарства для лечения инфицированных коронавирусом COVID-19, рассказали в Минздраве России. 42

Общество Определены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 2,1K

Политика Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств. 472

Общество Сергей Цивилев снова обратится к кузбассовцам Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кемеровской области. Это произойдет сегодня в 18:00. 29

Здоровье В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом Власти города 9 мая подтвердили смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.

Политика Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом Президент Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусом на основании данных мониторинга ситуации с инфекцией, сообщается на сайте Кремля. 12

Футбол Пьянич согласовал контракт с «Барселоной» «Барселона» пришла к соглашению с полузащитником туринского «Ювентуса» Миралемом Пьяничем.

Здоровье Названы критерии для госпитализации в стационар с COVID-19 При госпитализации ориентируются на два критерия: уровень кислорода в крови (когда он ниже 95%) и поражение легких (когда оно более 25%) Для остальных заболевших COVD-19 предусмотрена госпитализация на дому. 15

Общество Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24 рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. 113

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Здоровье Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом. 753

Армия и оружие Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии. 27

Армия и оружие Иранский фрегат затопил во время учений дружественный ракетный катер Инцидент произошел во время маневров в Оманском заливе. Подробностей иранские власти не сообщают.

Наука Назван новый способ передачи коронавируса "Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые. 36

Общество Брянск вошел в топ-100 городов РФ по уровню боязни коронавируса Эксперты Центра политической конъюнктуры проанализировали данные о поисковых запросах россиян и определили топ-100 городов, где чаще всего ищут информацию о коронавирусе.