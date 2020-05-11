Коронавирус
Газета.RuПравительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. Об этом вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал в эфире "России 24".
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с чего всё началось
"Будем надеяться, что граждане будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".Москва 2406:26
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Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам.
RT на русском 06:16
Шоу-бизнес
Яна Рудковская раскрыла личность человека, который мстит ее семье со времен Димы Билана
Экспресс газета 00:12
Политика
Путин поручил представить национальный план восстановления экономики
Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы
9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
Наука
Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
Общество
В России выросло общее число заразившихся коронавирусом
Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 03:59
Гаджеты
Realme презентовала игровые смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A
Realme официально представила новые игровые смартфоны Realme Narzo 10 и Realme Narzo 10A.
NewInform 06:02
Общество
В МВД назвали регионы — лидеры по числу нарушений режима самоизоляции
Приморский край и южные регионы России оказались лидерами по числу нарушений режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 21:58
Здоровье
В Дагестане могут испытать лекарства от коронавируса
В медицинских учреждениях Дагестана врачи могут начать испытывать новое медицинское лекарства для лечения инфицированных коронавирусом COVID-19, рассказали в Минздраве России.
Evo-rus.com 06:10
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Общество
Сергей Цивилев снова обратится к кузбассовцам
Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кемеровской области. Это произойдет сегодня в 18:00.
Сибдепо 02:39
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом
Власти города 9 мая подтвердили смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.
РИА Новости 07:51
Общество
Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Газета.Ru вчера в 17:32
Политика
Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусом на основании данных мониторинга ситуации с инфекцией, сообщается на сайте Кремля.
РБК 04:37
Футбол
Пьянич согласовал контракт с «Барселоной»
«Барселона» пришла к соглашению с полузащитником туринского «Ювентуса» Миралемом Пьяничем.
Нева Спорт вчера в 11:01
Здоровье
Названы критерии для госпитализации в стационар с COVID-19
При госпитализации ориентируются на два критерия: уровень кислорода в крови (когда он ниже 95%) и поражение легких (когда оно более 25%) Для остальных заболевших COVD-19 предусмотрена госпитализация на дому.
ННТВ 03:28
Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24 рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Здоровье
Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
Армия и оружие
Иранский фрегат затопил во время учений дружественный ракетный катер
Инцидент произошел во время маневров в Оманском заливе. Подробностей иранские власти не сообщают.
Эхо Москвы вчера в 23:18
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
Общество
Брянск вошел в топ-100 городов РФ по уровню боязни коронавируса
Эксперты Центра политической конъюнктуры проанализировали данные о поисковых запросах россиян и определили топ-100 городов, где чаще всего ищут информацию о коронавирусе.
Наш Брянск.Ru 05:20
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в этом году
Следующие длинные выходные ждут россиян в июне месяце. Они будут связаны с празднованием Дня России.
ФедералПресс вчера в 09:00
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34