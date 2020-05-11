Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПравительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. Об этом вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал в эфире "России 24".
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с чего всё началось
"Будем надеяться, что граждане будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24
".
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