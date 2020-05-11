Коронавирус
Газета.RuПравительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. Об этом вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал в эфире "России 24".
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с чего всё началось
"Будем надеяться, что граждане будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".Москва 2406:26
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Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Общество
Президент Путин заявил о завершении нерабочих дней
Путин потребовал с завтрашнего дня, где имеется возможность, восстановить работу отраслей, относящихся к базовым для экономики: связи, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и строительства.
NashGorod.ru 10:10
Игры
Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine
Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor вчера в 12:57
Гаджеты
Представлены бюджетные смартфоны Realme Narzo 10A и Narzo 10
Компания Realme представила в Индии смартфоны Narzo 10A и Narzo 10, которые являются практически полными копиями моделей Realme 6i и Realme C3.
Megaobzor.com 04:44
Политика
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России
Президент России Владимир Путин выступит сегодня с обращением к гражданам России.
Москва меняется 08:43
Общество
В России выросло общее число заразившихся коронавирусом
В России выросло общее число заразившихся коронавирусом и достигло 221 344.
Lenta.ru 03:59
Общество
На орбите взорвался бак разгонного блока «Фрегат-СБ»
Хакасия-Информ 09 мая в 23:40
Политика
Режим самоизоляции в Севастополе сохранится до 17 мая
Режим самоизоляции в Севастополе продлят до 17 мая, сообщил в понедельник на заседании городского оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 10:39
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
Политика
Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней
Среди прочего глава государства объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая.
Readovka67.ru 09:35
Авто
В России новый Toyota Highlander появится летом
Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня 07:06
Политика
Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 11 мая объявил о начале поэтапного выхода из режима ограничений и окончании единого периода нерабочих дней с 12 мая.
АН Между строк 09:37
Общество
В МВД рассказали о демонстративном нарушении самоизоляции в РФ
Начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал о том, что некоторые нарушают режим самоизоляции демонстративно.
РЕН ТВ 06:08
Политика
Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики
Президент России Владимир Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
Будущее России. Национальные проекты 09:42
Общество
В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома
С 12 мая власти Татарстана отменяют в республике СМС-коды и справки от работодателей для передвижения.
Гражданские силы.ру 08:33
Авто
Авиабазу в Британии превратили в огромную парковку для автомобилей
Из-за критического падения продаж автомобилей в Великобритании территорию авиабазы в Оксфордшире превратили в парковку для нераспроданных автомобилей, сообщает Daily Mail.
32CARS.ru вчера в 12:41
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
Здоровье
В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт 09 мая в 13:25
Общество
Игровой мир Assassin’s Creed Valhalla будет больше, чем в Odyssey
Продюсер Assassin's Creed Жюльен Лаферрьер опроверг информацию о том, что игровой мир Valhalla будет меньше, чем в предыдущих частях.
CyberSport.ru 09:12
Общество
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
Общество
Рекомендации по снятию ограничений представили в Роспотребнадзоре
Специалисты Роспотребнадзора разработали рекомендации, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничений.
Первый областной 09 мая в 08:42