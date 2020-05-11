с чего всё началось

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. Об этом вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал в эфире "России 24".

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

Общество Президент Путин заявил о завершении нерабочих дней Путин потребовал с завтрашнего дня, где имеется возможность, восстановить работу отраслей, относящихся к базовым для экономики: связи, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и строительства.

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