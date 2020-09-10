Правительство не исключило возвращения карантина в отдельных регионах
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Правительство РФ не исключило, что в отдельных регионах могут снова ввести карантинные меры по коронавирусу. Позицию правительства приводит «Интерфакс». Как следует из сообщения, введение общенационального карантина не планируется даже несмотря на рост заболеваемости.В источнике
С чего всё началось
В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19
Несмотря на некоторый рост заболеваемости COVID-19, ситуация в России остается стабильной и контролируемой и новых масштабных ограничений вводить не планируется, сообщил "Интерфаксу" источник в российском правительстве.
Интерфакс05:32
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