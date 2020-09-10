Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политсовет
Политсовет

Правительство не исключило возвращения карантина в отдельных регионах

Правительство РФ не исключило, что в отдельных регионах могут снова ввести карантинные меры по коронавирусу. Позицию правительства приводит «Интерфакс». Как следует из сообщения, введение общенационального карантина не планируется даже несмотря на рост заболеваемости.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19

Несмотря на некоторый рост заболеваемости COVID-19, ситуация в России остается стабильной и контролируемой и новых масштабных ограничений вводить не планируется, сообщил "Интерфаксу" источник в российском правительстве.
Интерфакс05:32
Подробнее о событии
URA.Ru

Власти РФ оценили возможность нового карантина из-за COVID-19

URA.Ru06:13
Интерфакс

В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19

Интерфакс05:32
Дождь

«Интерфакс»: нового карантина не планируется, несмотря на рост заболеваемости COVID-19

Дождь05:23
Известия

В правительстве заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения по COVID

Известия05:28
Реальное время

В России не планируют вводить новые масштабные ограничения из-за COVID-19

Реальное время05:12
ФедералПресс

Будет ли самоизоляция во время второй волны коронавируса? Ответ правительства

ФедералПресс05:01
Эхо Москвы

По официальным данным, за сутки в России коронавирус выявлен еще у 5363 человек

Эхо Москвы06:34

Кремль опроверг информацию о создании Путиным комиссии по Навальному

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал изданию Foglio о разговоре с президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что российский лидер планирует создать комиссию по расследованию произошедшего с оппозиционером, ведь тщательное расследование, по его словам, является наилучшим способом предотвращения обострения отношений между Евросоюзом и Россией.
Кремль опроверг информацию о создании Путиным комиссии по Навальному
RuNews24.ru05:39
218

В России предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Москва, 10 сентября 2020, 12:00 — REGNUM Правительство России рассмотрит вопрос о введении ограничений на перевозку гражданами лососевой икры в объеме не более 10 кг, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
REGNUM05:00
406

Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
83

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
748

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
1

Половина суицидов связана с потреблением алкоголя, считают в Минздраве

«Если говорить об исследованиях, которые проводились в нашей стране, по оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя», — цитирует его ТАСС.
REGNUM07:32
43

Новый Hyundai Tucson N получит 290-сильный мотор

Южнокорейские СМИ раскрывают технические показатели для грядущего Tucson N Line и полноценной модели N. Согласно отчету, Tucson N следующего поколения будет оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который будет развивать мощность 290 лошадиных сил и крутящий момент 421 Нм.
32CARS.ru23:44