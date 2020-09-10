Правительство не исключило возвращения карантина в отдельных регионах
Смотрите также
Кандидатом в адвокаты Ефремова оказался защитник воров в законе
В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции
Лукашенко приедет в Москву 14 сентября
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
Жителям четырех регионов России начнут бесплатно проводить газ
Суд конфисковал имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 374 млн руб
Китайский многоразовый корабль запустил в космос неизвестный объект
Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре
Газизов опроверг интерес «Спартака» к Кузяеву
Опубликован первый трейлер фильма «Дюны» Дени Вильнева
Путин заявил, что российская экономика восстанавливается с июня
Вучич в разговоре с Путиным подтвердил военный нейтралитет Сербии
В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса
Spiegel: Навальный пришёл в сознание и может говорить
В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса
Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Кравчук обвинил РФ в срыве инспекции позиций ВСУ в Донбассе
Суд конфисковал имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 374 млн руб
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Газизов опроверг интерес «Спартака» к Кузяеву
Правительство РФ не исключило, что в отдельных регионах могут снова ввести карантинные меры по коронавирусу. Позицию правительства приводит «Интерфакс». Как следует из сообщения, введение общенационального карантина не планируется даже несмотря на рост заболеваемости.В источнике
С чего всё началось
В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19
Несмотря на некоторый рост заболеваемости COVID-19, ситуация в России остается стабильной и контролируемой и новых масштабных ограничений вводить не планируется, сообщил "Интерфаксу" источник в российском правительстве.
Интерфакс05:32
Подробнее о событии