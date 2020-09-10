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Политсовет
Политсовет

Правительство не исключило возвращения карантина в отдельных регионах

Правительство РФ не исключило, что в отдельных регионах могут снова ввести карантинные меры по коронавирусу. Позицию правительства приводит «Интерфакс». Как следует из сообщения, введение общенационального карантина не планируется даже несмотря на рост заболеваемости.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19

Несмотря на некоторый рост заболеваемости COVID-19, ситуация в России остается стабильной и контролируемой и новых масштабных ограничений вводить не планируется, сообщил "Интерфаксу" источник в российском правительстве.
Интерфакс05:32
Подробнее о событии
Реальное время

В России не планируют вводить новые масштабные ограничения из-за COVID-19

Реальное время05:12
Интерфакс

В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19

Интерфакс05:32
Известия

В правительстве заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения по COVID

Известия05:28
Дождь

«Интерфакс»: нового карантина не планируется, несмотря на рост заболеваемости COVID-19

Дождь05:23
URA.Ru

Власти РФ оценили возможность нового карантина из-за COVID-19

URA.Ru06:13
ФедералПресс

Будет ли самоизоляция во время второй волны коронавируса? Ответ правительства

ФедералПресс05:01
Эхо Москвы

По официальным данным, за сутки в России коронавирус выявлен еще у 5363 человек

Эхо Москвы06:34

В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции

В совете выступили с требованием немедленно освободить Марию Колесникову, Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову, а также гарантировать возможность беспрепятственного возвращения на территорию республики Ольги Ковальковой и Павла Латушко, а также других членов оппозиции, включая Светлану Тихановскую.
В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции
РИА Новости20:14
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Правительство выделило на ЦКАД еще 16 миллиардов рублей

Правительство РФ утвердило выделение дополнительных 15,76 миллиарда рублей из бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, за счет этого и дополнительных вложений инвесторов в рамках концессий весь проект подорожал с 320,6 до 341,2 миллиарда рублей, следует из распоряжения кабмина.
РИА Новости05:49

FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию

Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit).
ТАСС06:24