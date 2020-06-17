По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Футбол Вариант остановки чемпионата России пока не рассматривается В союзе полагают, что соревнования можно продолжать при соблюдении всех необходимых мер предосторожности, а в случаях выявления заражений covid-19 в командах решать вопрос с матчами по согласованию с РПЛ. (Вячеслав Короткин) В субботу стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в "Динамо", тесты трех игроков — Нжи, Каборе и Шиманьски — дали положительный результат.

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 1,1K

Политика Путин опубликовал статью о Второй мировой войне Президент России Владимир Путин написал обещанную на большой пресс-конференции в декабре прошлого года статью о Второй мировой войне. 3,6K

Общество По всей России прошли генеральные репетиции парада Победы По всей России прошли генеральные репетиции парада в честь в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. 66

Происшествия Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем. 495

Футбол В «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус у одного из игроков команды.

Авто Электромобили в РФ могут быть выгоднее бензиновых авто Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет. 107

Космос Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей. 5

Космос В центре Млечного Пути нашли новую органическую молекулу Астрономы обнаружили в межзвездном пространстве Млечного Пути новую органическую молекулу.

Кино Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом? Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.

Общество Россиян предупредили о самых энергетически насыщенных солнечных лучах В день летнего солнцестояния, 21 июня, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи.

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 142