Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия18 июня в 02:49

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК18 июня в 12:07

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

РИА Новости18 июня в 08:02

В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ru18 июня в 03:50

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes18 июня в 03:37

Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

REGNUMвчера в 12:07

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомости17 июня в 12:03
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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
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Футбол

Вариант остановки чемпионата России пока не рассматривается

В союзе полагают, что соревнования можно продолжать при соблюдении всех необходимых мер предосторожности, а в случаях выявления заражений covid-19 в командах решать вопрос с матчами по согласованию с РПЛ. (Вячеслав Короткин) В субботу стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в "Динамо", тесты трех игроков — Нжи, Каборе и Шиманьски — дали положительный результат.
Спорт-Экспресс 16:06
Общество

В Германии установили памятник Ленину

РИА Новости 12:35
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Происшествия

Задержан подозреваемый в резне с жертвами в Великобритании

Lenta.ru 17:26
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
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Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал обещанную на большой пресс-конференции в декабре прошлого года статью о Второй мировой войне.
Военное дело 18 июня в 16:42
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Общество

По всей России прошли генеральные репетиции парада Победы

По всей России прошли генеральные репетиции парада в честь в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Вести ФМ 09:11
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Здоровье

Айсен Николаев: Растет число выздоровевших от коронавируса

Большая часть заражений приходится на город Якутск — 70 человек. Растет число выздоровевших людей — порядка 67%.
ИА ЯСИА 04:01
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Общество

Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца

Газета.Ru 13:59
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева раскритиковала популярное YouTube-шоу

Производством шоу занимается команда "Medium Quality", проект выходит на YouTube-канале "LABELCOM".
Peterburg2.ru 12:23
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Происшествия

В Ленинградской области задержали 28 человек, возлагавших цветы к мемориалу павшим на Невском пятачке

По информации издания 47news, в мероприятии участвовало около 50 человек, к Невскому пятачку они подъехали на 15 легковых автомобилях и микроавтобусах.
Эхо Москвы 18:05
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
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Футбол

В «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус у одного из игроков команды.
RT на русском 16:28
Авто

Электромобили в РФ могут быть выгоднее бензиновых авто

Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня вчера в 07:46
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Происшествия

В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба

Известия 15:33
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Происшествия

СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова

Следственный комитет завершил следственные действия по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкальском крае.
Газета.Ru вчера в 12:20
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Космос

Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу

Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
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Общество

На севере азиатской части России ожидается аномальное тепло

ТАСС 16:01
Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
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Кино

Звезда «Великолепного века» Бурджу Бириджик снимется у Netflix

Культуромания 08:02
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Космос

В центре Млечного Пути нашли новую органическую молекулу

Астрономы обнаружили в межзвездном пространстве Млечного Пути новую органическую молекулу.
МИР 24 18 июня в 03:45
Кино

Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом?

Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.
REGNUM 17 июня в 03:48
Общество

Россиян предупредили о самых энергетически насыщенных солнечных лучах

В день летнего солнцестояния, 21 июня, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи.
Lenta.ru 18:06
Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru вчера в 10:24
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Футбол

Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:21
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Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом

Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK вчера в 06:02
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Экономика

Медведев оценил вероятность финансового кризиса в мире

Новый финансовый кризис в нескольких зарубежных странах возникнет в 2021 году.
Народные новости 17 июня в 01:14
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Политика

Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
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Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему развелась со звездой Голливуда Брэдом Питтом.
iReactor 12:09
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