Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан

Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
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с чего всё началось
В январе 2018 г. РБК со ссылкой на источник писал
, что социальный блок правительства рассматривал эту идею, только тогда речь шла о россиянах с годовым доходом от 7 млн до 10 млн руб. в год.
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Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

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Власти опровергли планы по повышению налога с высоких зарплат

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Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03
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Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

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Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

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BMW презентовала новые BMW M5 и M5 Competition

Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
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Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
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Актер из «Бригады» призвал «отстать» от Ефремова

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РИА Новости вчера в 17:57
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

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Происшествия

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
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Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 16 июня в 09:09
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Кино

«Союзмультфильм» представил трех новых персонажей «Ну, погоди!»

РБК 03:18
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Политика

Китай выразил США возмущение за санкции из-за уйгуров

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня американский президент Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции против Китая за его политику в отношении уйгуров и других групп мусульман.
REGNUM 00:00
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Здоровье

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми.
РИА Новости 03:14
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
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Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM вчера в 08:29
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Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
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Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах

Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
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Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
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Экономика

Сбербанк заявил о снижении первого взноса по льготной ипотеке

Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
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Футбол

Гвардиола призвал извиниться перед темнокожими

РБК 03:11
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«Трактор» утвердил стратегию развития до 2025 года

Отмечается, что стратегия "Трактор-2025" станет основным вектором, который определит развитие системы клуба на будущие пять лет, ее основные положения и направления будут представлены широкой общественности в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 14:07
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Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20
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Общество

Названы главные симптомы коронавируса у детей

Китайские врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции у детей лихорадку, диарею и рвоту.
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

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Игры

В GOG бесплатно раздают трилогию Eye of the Beholder

В магазине GOG началась бесплатная раздача трилогии классических ролевых игр Eye of the Beholder из начала 90-х.
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Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
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Политика

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Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Савельев заявил, что российская сторона выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.
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Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
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Здоровье

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 05:12
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Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
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