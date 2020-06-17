с чего всё началось

Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.

Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан

Общество У Назарбаева обнаружили коронавирус У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба. 249

Авто BMW презентовала новые BMW M5 и M5 Competition Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком. 13

Шоу-бизнес Актер из «Бригады» призвал «отстать» от Ефремова Актер Павел Майков, известный по ролям в сериалах "Бригада" и "Солдаты", прокомментировал в эфире НСН смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, призвав оставить артиста в покое. 285

Общество Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. 1,4K

Происшествия В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии. 76

Общество Новогодние праздники в 2021 году могут урезать «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 5,4K

Политика Китай выразил США возмущение за санкции из-за уйгуров Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня американский президент Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции против Китая за его политику в отношении уйгуров и других групп мусульман. 61

Здоровье Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми. 10

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 109

Происшествия Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве. 273

Общество В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов. 924

Технологии Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям. 7

Хоккей «Трактор» утвердил стратегию развития до 2025 года Отмечается, что стратегия "Трактор-2025" станет основным вектором, который определит развитие системы клуба на будущие пять лет, ее основные положения и направления будут представлены широкой общественности в ближайшее время.

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Игры В GOG бесплатно раздают трилогию Eye of the Beholder В магазине GOG началась бесплатная раздача трилогии классических ролевых игр Eye of the Beholder из начала 90-х.

Политика Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии. 2,3K

Политика В «Роскосмосе» выступили против гонки вооружений в космосе Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Савельев заявил, что российская сторона выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.

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Здоровье В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения. 298

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