Экономика
Газета.RuПравительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан
Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
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Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Игры
PlayStation 5 показали в горизонтальном расположении
The GEEK 01:29
Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России возвратил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
В выходные в Казахстане закроют ТРЦ, базары, парки, туристические зоны
В субботу и воскресенье в стране будут закрыты торгово-развлекательные центры, торговые дома, магазины, непродовольственные базары, кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей только на летних площадках, работу общественного транспорта ограничат, запретят доступ в парки, скверы, на набережные и пляжи, в аквапарки.
Евразия Daily 03:48
Здоровье
В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня
Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 04:36
Кино
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер»
Режиссёр нового проекта Пабло Ларраина Кристен Стюарт выбрали на роль принцессы Дианы в новом фильме "Спенсер".
Inc-news.ru вчера в 19:07
Футбол
Молодой форвард «Локомотива» может перейти в «Аякс»
Агент 18-летнего нападающего «Локомотива» Максима Турищева Аполлон Лемонджава рассказал, что его клиентом интересуется амстердамский «Аякс».
Нева Спорт 04:48
Политика
США приняли санкции против Асада и его жены
США вводят очередные санкции в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь". Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Вести.Ru вчера в 08:49
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Общество
Пекин приостановит межрегиональные перевозки из-за коронавируса
Пекинские власти с 19 июня временно приостановят все пассажирские перевозки с другими регионами Китая в связи со вспышкой коронавируса в городе.
RT на русском 04:48
Авто
Представлен обновленный Mercedes-AMG E 63
Mercedes-AMG показал обновленный «заряженный» E 63 в кузове седан и универсал.
Motor 03:48
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Происшествия
В Крыму скончались два пациента с коронавирусом
Симферополь, 18 июня 2020, 11:12 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму скончалось два пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:12
Происшествия
Известный российский философ покончил с собой
Известный российский философ, исследователь теории диалектики и социальной философии Лев Науменко покончил с собой на 87-м году жизни из-за старости.
Lenta.ru 04:10
Экономика
В ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов
В первом квартале этого года граждане жаловались на нелегальных кредиторов на 17% чаще, сообщили в проекте ОНФ «За права заемщика».
Известия вчера в 17:15
Общество
В Тульской области за сутки выявили 92 носителя коронавируса
За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 03:41
Финансы
Курс валют: доллар и евро растут утром 16 июня
На момент публикации новости официальный курс валют, установленный Центробанком, составлял 70,3950 рубля за доллар и 79,1451 за евро.
Свободная Пресса 16 июня в 04:22
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
Под присмотром сотрудников завода Volkswagen, группу из 4-х посетителей допустят до 5 различных станций сборки авто.
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Здоровье
Онколог назвал пять симптомов рака кишечника
Неслучайно опухоли в тонкой кишке обнаруживаются чаще всего уже во время операции, объяснил врач-онколог и хирург Иван Карасев.
Российская газета 00:31
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
Нескольких представителей чеченского сообщества задержали на востоке Франции после беспорядков в Дижоне, передаёт радиостанция Europe 1.
РИА Новости 04:27
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv вчера в 00:52
Общество
Школьникам не разрешат пересдавать ЕГЭ в текущем году
Пересдача единого госэкзамена (ЕГЭ) для улучшения результата в этом году не предусмотрена.
Известия 04:34
Шоу-бизнес
Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище
Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета вчера в 10:17
Общество
667 случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки
В Московской области выявили 667 случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, общее число случаев инфицирования в регионе к настоящему моменту превысило 52 тысячи, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
РИАМО 03:42
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08