Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых

В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. Сейчас в России плоская шкала налогов на доходы физических лиц в 13%.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes
 сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.
ТАСС18 июня в 02:43

Подробнее о событии

Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

REGNUM19 июня в 12:07

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes18 июня в 03:37

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

РИА Новости18 июня в 08:02

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК18 июня в 12:07

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС18 июня в 03:11

В правительстве ответили на информацию об увеличении налога для богатых

Дождь18 июня в 03:56

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия18 июня в 02:49
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Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Lenta.ru 06:30
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Общество

В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками

В московской галерее AРT4, которая организовывала выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы "Война", проходит обыск, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье владелец галереи Игорь Маркин.
Интерфакс 07:19
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Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

BFM.ru 07:15
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости 04:15
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Футбол

«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч

РИА Новости 07:38
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Космос

Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

TV BRICS 06:28
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Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе

В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Экономика

Эксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска

Как старшее поколение может инвестировать без риска, РИА Новости рассказали эксперты в области финансовой грамотности.
РИА Новости 18 июня в 21:11
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Политика

The Conversation (Австралия): почему российские музыканты инди больше не поют по-английски (The Conversation)

В середине 2010-х в музыке инди наступил период языкового перехода.
ИноСМИ 08:13
Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Футбол

Арсенал (Тула) — Спартак 2:3

Вести.Ru вчера в 11:24
Политика

Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния

Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета 07:44
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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Футбол

Ротенберг объяснил отказ «Сочи» перенести игру с «Ростовом»

Владелец и президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг назвал причину, по которой команда не согласилась перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».
РБК 06:56
1
Общество

Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

РИА Новости 07:57
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Культура

Фёдор Добронравов решил уволиться из театра Сатиры

RT на русском вчера в 11:15
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Футбол

«Астон Вилла» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 18:15

В матче 30-го тура АПЛ «Астон Вилла» сыграет с «Челси».
Sports.ru 05:31
Авто

В гараже нашли один из последних «Запорожцев» с пробегом в 17 км

Последняя вариация «Запорожца» – ЗАЗ-968М – выпускалась с конца 1979 года по апрель 1994 года.
CarsWeek.ru 19 июня в 14:26
Космос

В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?

Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
9
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Политика

Путин заявил о выполнении властями РФ защиты граждан от коронавируса

Президент выразил соболезнования всем, кто потерял близких из-за вируса, и отметил, что по числу выявленных случаев COVID-19 Россия занимает третье место в мире, а показатель смертности один их самых низких.
Известия 07:18
Армия и оружие

Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
2,4K
Происшествия

В жутком ДТП в Калининграде погибла пассажирка мотоцикла

Янтарный Край 05:53
38
Политика

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны.
Известия 06:38
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