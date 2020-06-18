Экономика
РИА НовостиПравительство не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых
В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. Сейчас в России плоская шкала налогов на доходы физических лиц в 13%.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.ТАСС18 июня в 02:43
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
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Общество
В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками
В московской галерее AРT4, которая организовывала выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы "Война", проходит обыск, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье владелец галереи Игорь Маркин.
Интерфакс 07:19
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 04:15
Футбол
«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч
РИА Новости 07:38
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 06:28
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе
В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Экономика
Эксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска
Как старшее поколение может инвестировать без риска, РИА Новости рассказали эксперты в области финансовой грамотности.
РИА Новости 18 июня в 21:11
Политика
The Conversation (Австралия): почему российские музыканты инди больше не поют по-английски (The Conversation)
В середине 2010-х в музыке инди наступил период языкового перехода.
ИноСМИ 08:13
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 2:3
Вести.Ru вчера в 11:24
Политика
Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния
Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета 07:44
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Футбол
Ротенберг объяснил отказ «Сочи» перенести игру с «Ростовом»
Владелец и президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг назвал причину, по которой команда не согласилась перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».
РБК 06:56
Культура
Фёдор Добронравов решил уволиться из театра Сатиры
RT на русском вчера в 11:15
Футбол
«Астон Вилла» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
В матче 30-го тура АПЛ «Астон Вилла» сыграет с «Челси».
Sports.ru 05:31
Авто
В гараже нашли один из последних «Запорожцев» с пробегом в 17 км
Последняя вариация «Запорожца» – ЗАЗ-968М – выпускалась с конца 1979 года по апрель 1994 года.
CarsWeek.ru 19 июня в 14:26
Космос
В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?
Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Политика
Путин заявил о выполнении властями РФ защиты граждан от коронавируса
Президент выразил соболезнования всем, кто потерял близких из-за вируса, и отметил, что по числу выявленных случаев COVID-19 Россия занимает третье место в мире, а показатель смертности один их самых низких.
Известия 07:18
Армия и оружие
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Происшествия
В жутком ДТП в Калининграде погибла пассажирка мотоцикла
Янтарный Край 05:53
Политика
Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны.
Известия 06:38