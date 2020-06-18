с чего всё началось

В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. Сейчас в России плоская шкала налогов на доходы физических лиц в 13%.

Правительство не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых

Общество В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками В московской галерее AРT4, которая организовывала выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы "Война", проходит обыск, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье владелец галереи Игорь Маркин. 9

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