с чего всё началось

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Общество В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19 Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. 2

Политика Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии Токио, 21 июня 2020, 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK. 1

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 401

Политика Посол РФ назвал число находящихся в тюрьмах США россиян Напомним, в мае Анатолий Антонов написал открытое письмо Госдепартаменту, Минюсту США и Федеральному бюро тюрем с просьбой освободить находящихся в американских тюрьмах россиян из-за ухудшения ситуации с корнавирусом. 4

Политика Пушков прокомментировал снос памятников в США Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям. 29

Политика Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press. 17

Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 2

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,5K

Происшествия В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины, эвакуированы 24 человека, повреждены межквартирные перегородки и 10 машин, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области в воскресенье. 2

Технологии Павел Дуров призвал игнорировать Google и Apple По словам Дурова, Google и Apple взимают с продаж всех цифровых товаров безумный 30-процентный налог, а регуляторы уже 10 лет игнорируют этот абсурд. 272