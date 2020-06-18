Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes
 сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.
ТАСС18 июня в 02:43

Подробнее о событии

Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

REGNUM19 июня в 12:07

В правительстве ответили на информацию об увеличении налога для богатых

Дождь18 июня в 03:56

Зюганов: прогрессивную шкалу налогов хотели закрепить в Конституции

РИА Новости18 июня в 10:41

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes18 июня в 03:37

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС18 июня в 03:11

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК18 июня в 12:07

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия18 июня в 02:49
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19

Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 01:10
2
Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

BFM.ru вчера в 17:30
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Политика

Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии

Токио, 21 июня 2020, 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 20:51
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

Газета.Ru вчера в 16:05
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Общество

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
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Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»

Московский Комсомолец вчера в 12:24
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
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Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru вчера в 09:20
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Политика

Посол РФ назвал число находящихся в тюрьмах США россиян

Напомним, в мае Анатолий Антонов написал открытое письмо Госдепартаменту, Минюсту США и Федеральному бюро тюрем с просьбой освободить находящихся в американских тюрьмах россиян из-за ухудшения ситуации с корнавирусом.
Российская газета вчера в 21:31
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Армия и оружие

Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
46
Происшествия

В убийстве ребенка нашли насилие

Коммерсантъ Саратов 19 июня в 08:32
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Политика

Пушков прокомментировал снос памятников в США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям.
Российская газета 00:45
29
Общество

Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
8
Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Политика

Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru вчера в 10:59
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
2
Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 19 июня в 12:03
4,1K
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
1,5K
Кино

Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»

Evo-rus.com 19 июня в 08:13
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Политика

Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение флага США

Президент США Дональд Трамп предложил наказывать за сожжение национального флага лишением свободы.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
2
Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины, эвакуированы 24 человека, повреждены межквартирные перегородки и 10 машин, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области в воскресенье.
ТАСС 01:22
2
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о желании родственников Захарова «заработать»

Rambler News Service вчера в 02:09
1K
Футбол

«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России

Газета.Ru вчера в 14:26
Технологии

Павел Дуров призвал игнорировать Google и Apple

По словам Дурова, Google и Apple взимают с продаж всех цифровых товаров безумный 30-процентный налог, а регуляторы уже 10 лет игнорируют этот абсурд.
МонаВиста вчера в 10:55
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила отфотошопленное до неузнаваемости фото

Лера Кудрявцева выставила в свой Instagram отфотошопленное до неузнаваемости фото.
Версия.Инфо вчера в 09:54
3
Наука

Определено необходимое для колонизации Марса количество людей

Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты.
Evo-rus.com вчера в 12:20
38
Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Ведомости вчера в 12:42
1,4K
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