Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.ТАСС18 июня в 02:43
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
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Общество
В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19
Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 01:10
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Политика
Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии
Токио, 21 июня 2020, 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 20:51
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 16:05
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»
Московский Комсомолец вчера в 12:24
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru вчера в 09:20
Политика
Посол РФ назвал число находящихся в тюрьмах США россиян
Напомним, в мае Анатолий Антонов написал открытое письмо Госдепартаменту, Минюсту США и Федеральному бюро тюрем с просьбой освободить находящихся в американских тюрьмах россиян из-за ухудшения ситуации с корнавирусом.
Российская газета вчера в 21:31
Армия и оружие
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
Происшествия
В убийстве ребенка нашли насилие
Коммерсантъ Саратов 19 июня в 08:32
Политика
Пушков прокомментировал снос памятников в США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям.
Российская газета 00:45
Общество
Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru вчера в 10:59
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 19 июня в 12:03
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
Evo-rus.com 19 июня в 08:13
Политика
Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение флага США
Президент США Дональд Трамп предложил наказывать за сожжение национального флага лишением свободы.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
Происшествия
В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины, эвакуированы 24 человека, повреждены межквартирные перегородки и 10 машин, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области в воскресенье.
ТАСС 01:22
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о желании родственников Захарова «заработать»
Rambler News Service вчера в 02:09
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России
Газета.Ru вчера в 14:26
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Google и Apple
По словам Дурова, Google и Apple взимают с продаж всех цифровых товаров безумный 30-процентный налог, а регуляторы уже 10 лет игнорируют этот абсурд.
МонаВиста вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила отфотошопленное до неузнаваемости фото
Лера Кудрявцева выставила в свой Instagram отфотошопленное до неузнаваемости фото.
Версия.Инфо вчера в 09:54
Наука
Определено необходимое для колонизации Марса количество людей
Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты.
Evo-rus.com вчера в 12:20
Общество
Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Ведомости вчера в 12:42