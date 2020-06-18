с чего всё началось

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Политика Пушков назвал снос памятников в США смертью американского мифа Политик назвал участников акций протеста в Соединенных Штатов «погромщиками» и напомнил, что они снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, а также автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки. 55

Происшествия Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга. 139

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Происшествия В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.

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Политика Белый дом назвал слова Трампа шуткой Белый Дом назвал шуткой слова президента США Дональда Трампа о том, что необходимо уменьшить число тестов на коронавирус, пишет CNN.

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Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. 32

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