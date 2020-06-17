Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
Общество
В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:20
Политика
Володин убежден, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.
ТАСС 09:04
Политика
Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп признался, кто на самом деле пишет заметки в его Twitter.
Пятый канал 01:04
Наука
В Китае обнаружили вулкан, который может вновь начать извергаться
Эксперты нашли две большие магматические камеры под горой Вэй в Хэйлунцзяне, поблизости от границы с России и Северной Кореей.
RuNews24.ru 07:10
Футбол
«Сочи» выступил против переноса матча с «Ростовом»
Клуб «Сочи» выступил с официальным заявлением относительно ситуации в «Ростове», шесть игроков которого заразились коронавирусом.
Metaratings 06:48
Хоккей
«Авангард» объявил о подписании Каски
Финский защитник системы «Каролины Харрикейнз» Оливер Каски стал игроком омского «Авангарда». Об этом сообщает официальный сайт омичей.
Нева Спорт 08:44
Футбол
УЕФА разрешил проводить матчи под эгидой организации в Грозном
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить Грозному проводить матчи на "Ахмат-Арене" под эгидой организации.
ТАСС Спорт 08:55
Общество
Попова рассказала о рисках второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавирусной инфекции может прийти в Россию осенью, рисков для этого "достаточно".
Будущее России. Национальные проекты 05:46
Финансы
ФНС: снижение валютного контроля приведёт к утечке капитала
Замглавы ФНС Дмитрий Вольвач заявил, что радикальное ослабление валютного контроля в целях поддержки бизнеса опасно.
News.ru 09:29
Политика
Сегодня в Киеве могут арестовать Петра Порошенко
Как сообщают «Украинские новости», в офисе генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой заявили, что будут требовать для Порошенко ареста с возможностью внесения 10 млн грн залога.
Евразия Daily 01:37
Общество
Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит
Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
Московский Комсомолец вчера в 08:36
Общество
Мусоропроводы в российских домах могут законсервировать
В российских многоэтажках могут законсервировать мусоропроводы – с таким предложением в адрес главы Минстроя РФ Владимира Якушева обратились Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.
Вести.Ru 00:45
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Происшествия
Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Общество
Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня
Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
Национальная служба новостей 16 июня в 16:42
Кино
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме режиссера «Джеки»
Мятежная британская принцесса Диана снова станет героиней фильма — на этот раз в байопике «Спенсер» (Spencer) ее изобразит Кристен Стюарт.
Кinomania вчера в 17:42
Общество
Адвокат Ефремова заявил о смене позиции семьи Захарова по компенсации
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсудить денежную компенсацию, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, 17 июня сообщает «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 08:26
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Футбол
В РФС принесли извинения Федуну за ошибку в регламенте Кубка России
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в ходе пресс-конференции, посвященной возобновлению сезона-2019/20 РПЛ, рассказал, что организация принесла извинения «Спартаку» за ошибку в техническом регламенте Кубка России-2019/20.
Metaratings 08:42
Киберспорт
DiRT 5 выйдет 9 октября, а Трой Бейкер и Нолан Норт показали сюжетный ролик
DiRT 5, кстати, обрела точную дату релиза — 9 октября на PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру 09:27
Экономика
Чернее чёрного: в ЦБ отметили рост активности нелегальных кредиторов
Центробанк предупредил о значительной активности нелегальных кредиторов на фоне пандемии COVID-19.
Известия вчера в 17:01
Общество
ФСБ рассекретила новые имена действовавших под Псковом карателей
Управление ФСБ по Псковской области обнародовало новый список эстонских карателей, действовавших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 08:27
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
Общество
Более 420 млрд рублей ушли по «мусорным» госконтрактам фирмам, связанным с Ротенбергом, Чайкой и Чемезовым
Госконтракты на утилизацию и переработку мусора общим объемом 423 млрд рублей поделили между собой компании, связанные с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, бизнесменом Аркадием Ротенбергом и сыном бывшего генпрокурора Игорем Чайкой.
Первое антикоррупционное СМИ 09:11
Энергетика
Газпром хочет увеличить цены на газ для Польши
В "Газпром экспорте" считают, что цены на поставки природного газа польской PGNiG нуждаются в увеличении, для этого есть достаточные основания.
МонаВиста вчера в 04:38