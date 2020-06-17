Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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В России открестились от идеи налога на богатых

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 18:46, Ашберн
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В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
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Четыре человека погибли в результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет.
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Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
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Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
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РФС извинился перед «Спартаком» и Федуном за ошибку в регламенте Кубка

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РБК 10:12
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Политика

Венецианская комиссия оценит поправку к Конституции РФ до конца года

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рассмотрит новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на проведение экспертизы по поправке к Конституции РФ до конца года.
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Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса

Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона.
Газета.Ru 16:42
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Общество

С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного

Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
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Здоровье

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Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
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Общество

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Экономика

В облдуме предрекли протестные акции из-за урезания бюджета

Сахалинские депутаты большинством голосов приняли в первом чтении поправки к бюджету на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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PepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом

В свою очередь компания Mars изменит логотип бренда пропаренного риса Uncle Ben's, на котором изображен афроамериканец.
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С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко

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В США предсказали крах доллара в следующем году

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