Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Общество
Известный хоккеист Дацюк находится в захваченном храме на Урале
ProstoProSport вчера в 07:00
Футбол
«Валенсия» с Черышевым проиграла «Реалу» в матче Примеры
RT на русском 18:00
Общество
На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора
В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия.
ТАСС 00:44
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ 18:04
Политика
Лига наций могла предотвратить Вторую мировую войну, заявил Путин
Созданная после Первой мировой войны Лига наций могла предотвратить Вторую мировую, однако из-за влияния Франции и Великобритании "увязла в бесцельных дискуссиях", заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 15:37
Общество
ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта
В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета 17:16
Происшествия
Молния убила семилетнего мальчика на побережье Финского залива
Как сообщалось, вечером, после 19:00, в Петербурге началась гроза с градом и сильными порывами ветра.
Интерфакс 16:27
Футбол
ФК «Ростов» отреагировал на отказ «Сочи» перенести матч
ФК «Ростов» отреагировал на отказ «Сочи» перенести матч. Позицию «желто-синих» озвучил президент клуба Арташес Арутюнянц.
Donday.ru 10:43
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС 18:05
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в квартире на севере Москвы
Четыре человека погибли в результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет.
Ведомости 09:21
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
Футбол
РФС извинился перед «Спартаком» и Федуном за ошибку в регламенте Кубка
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация извинилась перед владельцем «Спартака» Леонидом Федуном за ошибку в регламенте Кубка России, из-за которой возникли споры о месте проведения полуфинальной игры москвичей с «Зенитом».
РБК 10:12
Политика
Венецианская комиссия оценит поправку к Конституции РФ до конца года
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рассмотрит новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на проведение экспертизы по поправке к Конституции РФ до конца года.
ТАСС 01:13
Политика
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса
Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона.
Газета.Ru 16:42
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 16:09
Общество
С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного
Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный 02:52
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России
Дневная температура в центре Европейской части России снизится на10 градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии.
Известия 00:40
Экономика
В облдуме предрекли протестные акции из-за урезания бюджета
Сахалинские депутаты большинством голосов приняли в первом чтении поправки к бюджету на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Сахалин.Инфо 18:27
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом
В свою очередь компания Mars изменит логотип бренда пропаренного риса Uncle Ben's, на котором изображен афроамериканец.
Инфорос 07:39
Музыка
Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии
Согласно прежним правилам, если в композиции участника был бэк-вокал, то во время выступления на сцене его исполнение вживую было обязательным, напоминают организаторы.
News.ru 08:18
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
Профиль 16 июня в 13:16
Здоровье
С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко
Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Российская газета 12:58
Шоу-бизнес
Максима Галкина трогательно поздравили с днем рождения Гарри и Лиза
Свой 44-ый день рождения Максим Галкин по традиции отметил с семьей.
Uznayvse.ru 11:40
Здоровье
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Известия 16:56