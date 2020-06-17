Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ru03:50

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

РИА Новости08:02

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС03:11

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК12:07

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes03:37

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия02:49

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:18, Ашберн
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В деле Ефремова сменится адвокат

В деле о расследовании ДТП с участием Михаила Ефремова может смениться потерпевший, сообщает «Московской комсомолец» со ссылкой на друга семьи погибшего Сергея Захарова.
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Экономика

Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа

Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
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Общество

Путин призвал не превращать экономику в инструмент конфронтации

"Недопустимо превращать экономику в инструмент давления и конфронтации", - написал он в статье о Второй мировой войне, опубликованной в издании National Interest в четверг.
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Плющенко хочет устроить спарринг с Навальным

Двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании и тренер Евгений Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с политиком Алексеем Навальным, который ранее выступил с критикой в адрес спортсмена за призыв проголосовать за поправки в Конституцию.
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Политика

Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили

Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
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Шоу-бизнес

Пригожин опроверг информацию о покупке дома на Рублевке за $55 млн

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не собирался покупать дом на Рублевке стоимостью $55 млн.
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Политика

Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
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Кино

Нолан призвал смотреть «Довод» в кинотеатре

Кинематографист призвал наслаждаться видеорядом и оценить результат работы съемочной группы.
iReactor 13:07
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Фигурное катание

СМИ узнали о беременности фигуристки Юлии Липницкой

Чемпионка Игр-2014 в Сочи Юлия Липницкая в ближайшее время станет мамой, сообщают СМИ.
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44
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Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
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Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
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Футбол

Кузбасские спортивные школы получат деньги за подготовку Головина

VSE42.RU вчера в 11:52
Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
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Общество

Голикова считает, что второй волны коронавируса можно избежать

Второй волны коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:22
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
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Общество

В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов

Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
Дилетант 10:49
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов о разводе с Аленой Гавриловой: «Причину не назову»

Эмин Агаларов впервые рассказал всю правду о внезапном разводе с 32-летней Аленой Гавриловой в YouTube-шоу «Алена, блин».
Дни24 08:52
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Политика

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят в Кремль

О своих внуках Путин впервые рассказал в 2017 году.
Discover24 13:03
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Общество

В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах

В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
Ведомости 07:41
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Армия и оружие

В США призвали решить с Турцией вопрос о проведении операций с С-400

США и Турция должны будут проработать какие-то особые пути проведения совместных операций, если Анкара захочет, чтобы в них участвовали приобретенные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган.
Взгляд.ру 13:16
Общество

В Екатеринбургской епархии прокомментировали конфликт в монастыре

РИА Новости вчера в 00:42
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Шоу-бизнес

На какие алименты может претендовать Пелагея после развода с Телегиным

По информации сайта KP.RU, четверть ежемесячного дохода нападающего ХК ЦСКА и игрока сборной России составляет около 1,5 миллиона рублей, однако скорее всего адвокаты Ивана Телегина будут настаивать на фиксированной сумме в размере 500-700 тысяч рублей в месяц.
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С 23 по 26 июня в группе студии «Крылья вдохновения» — «Лети, моя птица!», ПМК «Ленинец» состоится открытая онлайн-викторина «Открытый космос», посвященная исследованию и исследователям неповторимо притягательных и загадочных объектов бескрайнего космоса.
Новости Кировского района Санкт-Петербурга 01:44
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Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»

Стал доступен титульный лист черновика сценария с намеками на сюжет.
Киноафиша России 05:09
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Политика

На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
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Армия и оружие

Пентагон разработал стратегию обороны в космосе

Министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе".
Российская газета вчера в 17:45
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Политика

Вучич подарил Лаврову местные вина и табакерку

РИА Новости 09:55
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Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда

Газета.Ru 10:35
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