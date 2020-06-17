Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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В деле Ефремова сменится адвокат
В деле о расследовании ДТП с участием Михаила Ефремова может смениться потерпевший, сообщает «Московской комсомолец» со ссылкой на друга семьи погибшего Сергея Захарова.
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Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
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Путин призвал не превращать экономику в инструмент конфронтации
"Недопустимо превращать экономику в инструмент давления и конфронтации", - написал он в статье о Второй мировой войне, опубликованной в издании National Interest в четверг.
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Плющенко хочет устроить спарринг с Навальным
Двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании и тренер Евгений Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с политиком Алексеем Навальным, который ранее выступил с критикой в адрес спортсмена за призыв проголосовать за поправки в Конституцию.
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Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
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Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
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Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
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Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
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Кузбасские спортивные школы получат деньги за подготовку Головина
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Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
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Голикова считает, что второй волны коронавируса можно избежать
Второй волны коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Общество
В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов
Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
Дилетант 10:49
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов о разводе с Аленой Гавриловой: «Причину не назову»
Эмин Агаларов впервые рассказал всю правду о внезапном разводе с 32-летней Аленой Гавриловой в YouTube-шоу «Алена, блин».
Дни24 08:52
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Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят в Кремль
О своих внуках Путин впервые рассказал в 2017 году.
Discover24 13:03
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В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах
В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
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Армия и оружие
В США призвали решить с Турцией вопрос о проведении операций с С-400
США и Турция должны будут проработать какие-то особые пути проведения совместных операций, если Анкара захочет, чтобы в них участвовали приобретенные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган.
Взгляд.ру 13:16
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В Екатеринбургской епархии прокомментировали конфликт в монастыре
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Шоу-бизнес
На какие алименты может претендовать Пелагея после развода с Телегиным
По информации сайта KP.RU, четверть ежемесячного дохода нападающего ХК ЦСКА и игрока сборной России составляет около 1,5 миллиона рублей, однако скорее всего адвокаты Ивана Телегина будут настаивать на фиксированной сумме в размере 500-700 тысяч рублей в месяц.
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С 23 по 26 июня в группе студии «Крылья вдохновения» — «Лети, моя птица!», ПМК «Ленинец» состоится открытая онлайн-викторина «Открытый космос», посвященная исследованию и исследователям неповторимо притягательных и загадочных объектов бескрайнего космоса.
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Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»
Стал доступен титульный лист черновика сценария с намеками на сюжет.
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Политика
На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
Армия и оружие
Пентагон разработал стратегию обороны в космосе
Министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе".
Российская газета вчера в 17:45
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Вучич подарил Лаврову местные вина и табакерку
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Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда
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