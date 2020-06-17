Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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с чего всё началось
В январе 2018 г. РБК со ссылкой на источник писал, что социальный блок правительства рассматривал эту идею, только тогда речь шла о россиянах с годовым доходом от 7 млн до 10 млн руб. в год.Ведомостивчера в 12:03
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Политика
Володин порассуждал о будущем России после Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин порассуждал о будущем России после окончания президентских сроков Владимира Путина.
Lenta.ru 08:48
Происшествия
К Ефремову снова приехали силовики
Piter.tv вчера в 05:09
Происшествия
Стало известно о четырех погибших после стрельбы в жилом доме в Москве
В результате стрельбы, которую неизвестный открыл в жилом доме на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ Москвы), погибли четыре человека.
Lenta.ru 09:02
Политика
Кремль принял к сведению решение разблокировать Telegram
В Кремле посчитали исчерпывающей аргументацию Роскомнадзора, который объявил о разблокировке Telegram.
Российская газета 09:47
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Общество
Началось тестовое электронное голосование
Запись на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:13
Футбол
Креативный директор «Матч ТВ» прокомментировал бесплатный показ РПЛ
Гавриил Гордеев, являющийся креативным директором "Матч ТВ", прокомментировал бесплатный показ чемпионата России по футболу на телеканале.
Sport.ru 08:28
Политика
Верховная рада отказалась поддержать уход Вакарчука из парламента
Депутаты Верховной рады Украины в ходе пленарного заседания проголосовали против прекращения депутатских полномочий солиста группы «Океан Эльзи» Святослава Вакарчука.
РБК 07:58
Гаджеты
Новые iPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат емкие АКБ
Старшая версия получит емкостную АКБ в 4400 мА/ч, у того же iPhone 11 Pro Max — 3969 мА/ч.
ГЛАС.RU 09:17
Политика
Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
Общество
В Свердловской области занято более 80% коек для больных коронавирусом
В Свердловской области занято более 80% коечного фонда, развернутого для лечения больных коронавирусом.
JustMedia 08:03
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Политика
Трамп не является серьезным соперником для Путина, считает Болтон
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя отношения президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, назвал российского лидера "умным и жестким", и заявил, что Трамп для него не "серьезный соперник".
РИА Новости 08:38
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Общественное телевидение России 16 июня в 07:06
Общество
Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня
Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
Национальная служба новостей 16 июня в 16:42
Общество
Умерла младшая сестра Джона Кеннеди
В США в возрасте 92 лет умерла младшая сестра президента Джона Кеннеди Джин Кеннеди Смит.
Интерфакс 08:51
Общество
Собянин: ситуация в Москве улучшается каждую неделю
«Несмотря на увеличение людей на улицах, на дорогах, открытие целого ряда предприятий, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:30
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
Общество
Путин потребовал довести до суда дело о хищениях на стройке онкоцентра
Президент Владимир Путин потребовал довести до суда дела о картельных сговорах в России, в том числе, уголовное дело о хищениях при строительстве онкоцентра в Родниках.
РБК Калининград 09:44
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе
Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
Metaratings 16 июня в 10:39
Футбол
Президент «Ростова» высказался о позиции «Сочи», отказавшегося переносить матч 23-го тура РПЛ
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о ситуации вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
RT на русском 09:48
Общество
В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:20
Общество
Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле
Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста 07:36
Кино
Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
Олег Борецкий ушел из жизни на 57-м году жизни.
Evo-rus.com 09:11
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Арбенина раскритиковала семью погибшего в аварии с Ефремовым водителя
Музыкант Диана Арбенина на своей странице в социальной сети высказалась по поводу смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Вечерняя Москва 02:27