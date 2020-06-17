Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Общество
WSJ: В США откажутся от названия эскимо, чтобы не обижать эскимосов
Американская компания-производитель десерта Eskimo Pie решила сменить название своего фирменного десерта, чтобы не обижать эскимосов - группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, Нунавута в Канаде, Аляски и восточных районов Чукотки.
Российская газета вчера в 22:24
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Политика
Twitter пометил видео Трампа с темнокожим ребенком как «недостоверное»
Телеканал 360° вчера в 05:42
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Политика
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости вчера в 18:56
Происшествия
Опубликована личная переписка семьи Захарова о компенсации от Ефремова
Профиль вчера в 01:09
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 02:38
Гаджеты
ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в Европе
В скором времени на европейском рынке поступит в продажу новая телевизионная приставка Xiaomi Mi TV Stick.
Rusargument вчера в 05:23
Политика
Путин учредил новые орден и медаль
В наградную систему России указом президента РФ Владимира Путина введены новые орден Николая Пирогова и медаль Луки Крымского.
Телеканал 360° вчера в 19:39
Политика
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 18 июня в 10:07
Политика
США отклонили запрос Китая на предоставление дополнительных авиарейсов
Соединенные Штаты отклонили в пятницу запрос на предоставление четырем китайским авиакомпаниям дополнительных еженедельных рейсов между двумя странами.
ТАСС вчера в 20:17
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru вчера в 12:20
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru 17 июня в 23:44
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 14:54
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Политика
Власти США намерены приостановить выдачу рабочих виз нескольких типов
Вашингтон, 19 июня 2020, 20:23 — REGNUM Объявить о приостановке выдачи нескольких типов виз, позволяющих иностранным гражданам работать в стране, намеревается администрация президента США Дональда Трампа.
REGNUM вчера в 13:23
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс 18 июня в 07:36
Политика
В ФРГ призвали Меркель к отказу от «Северного потока – 2»
Причиной отказа депутат назвал дело об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, произошедшее в Берлине в 2019 году, обвинения по которому предъявили россиянину.
Известия вчера в 13:53
Футбол
Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Газета.Ru вчера в 16:49
Футбол
Губерниев назвал «бескомпромиссным» матч «Сочи» и «Ростова»
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев с иронией высказался об итогах матча 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом».
ProstoProSport вчера в 15:39
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru вчера в 13:22
Технологии
PlayStation 5 засняли на производстве
В Сети появилось новое живое изображение игровой приставки PlayStation 5: на этот раз консоль засняли не где-нибудь, а прямо на производстве.
iXBT.com вчера в 23:17
Общество
В Кузбассе сняли еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса
Выставочные залы и выставочные центры, танцевальные студии и кружки возвращаются к работе в Кузбассе, учебные центры возобновляют программы профессионального обучения безработных граждан.
Прокопьевск.ру вчера в 14:19
Общество
В Оренбуржье открываются летние кафе
Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
REGNUM вчера в 12:26
Армия и оружие
Польские специалисты изучили новую тактику боя танков России
Начала активно применяться тактика поддержки сухопутных соединений с помощью огня из танковых пушек.
RuNews24.ru 17 июня в 00:51
Политика
Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В российском регионе сняли ограничение на продажу алкоголя
В Свердловской области сняли ограничение на продажу алкоголя, введенное из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:59
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04