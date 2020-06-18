с чего всё началось

Правительство РФ не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина. "Этот вопрос не обсуждается", - заявили в пресс-службе кабинета министров.

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Общество Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца В воскресенье россияне увидят редкое солнечное затмение — кольцеобразное. Об этом сообщили в Московском планетарии, пишет РИА Новости. 183

Происшествия Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 639

Политика Рейтинг Лукашенко упал. Белорусы ждут нового президента Анализ показал, что за новый срок действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают только 3,8% от числа изучаемых пользователей — это 263 тысячи человек. 12

Общество В ПФР рассказали о возможности раньше выйти на пенсию В Пенсионном фонде России рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию, при наличии 42-летнего стажа у мужчин и 37-летнего у женщин. 26

Гаджеты В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.

Наука Употребление кофе может снизить риск аритмии В рамках исследования, в котором принимала участие также Юн-Чон-Ким, доктор медицинских наук из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, специалисты установили, что снижению рисков развития аритмии способствует каждодневное употребление кофе. 1

Политика Госдеп поддержал предложение МИД Литвы по ядерному оружию РФ Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с тем, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая. 549

Происшествия В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме Воспитанники размещены в детском саду, пострадавших нет. К настоящему времени возгорание локализовано, передает ТАСС.

Культура Федор Добронравов ушел из Театра сатиры Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте. 69

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 786

Политика Трамп ответил недоброжелателям, выставляющим его больным и немощным Вашингтон, 21 июня 2020, 05:39 — REGNUM Подозрения о якобы имеющейся у президента США болезни Паркинсона, либо другого поражающего мозг недуга были развеяны лично Дональдом Трампом.