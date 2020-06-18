Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
Правительство РФ не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина. "Этот вопрос не обсуждается", - заявили в пресс-службе кабинета министров.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.ТАСС18 июня в 02:43
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
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Общество
На юге Москвы затопило несколько дорог
Радио 1 08:53
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
В воскресенье россияне увидят редкое солнечное затмение — кольцеобразное. Об этом сообщили в Московском планетарии, пишет РИА Новости.
BFM.ru 17:30
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Космос
В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?
Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты 17:09
Армия и оружие
Истребители РФ «перехватили» бомбардировщики США над Охотским морем
РЕН ТВ вчера в 03:24
Политика
Рейтинг Лукашенко упал. Белорусы ждут нового президента
Анализ показал, что за новый срок действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают только 3,8% от числа изучаемых пользователей — это 263 тысячи человек.
Телеканал 360° 13:08
Армия и оружие
Президент Египта призвал армию быть готовой к вторжению в Ливию
Египет может на законных основаниях осуществить вторжение в Ливию в настоящее время.
Известия 22:07
Происшествия
Стали известны результаты психиатрической экспертизы Михаила Ефремова
Свободная Пресса 05:45
Общество
В ПФР рассказали о возможности раньше выйти на пенсию
В Пенсионном фонде России рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию, при наличии 42-летнего стажа у мужчин и 37-летнего у женщин.
SMINEWS в Иванове 19:18
Гаджеты
В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм
Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.
Ferra 12:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле
Москва, 20 июня 2020, 08:52 — REGNUM В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода.
REGNUM 01:52
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Политика
Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага.
Газета.Ru 21:43
Наука
Употребление кофе может снизить риск аритмии
В рамках исследования, в котором принимала участие также Юн-Чон-Ким, доктор медицинских наук из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, специалисты установили, что снижению рисков развития аритмии способствует каждодневное употребление кофе.
Evo-rus.com 11:58
Политика
Госдеп поддержал предложение МИД Литвы по ядерному оружию РФ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с тем, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
Москва 24 вчера в 21:49
Происшествия
В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Воспитанники размещены в детском саду, пострадавших нет. К настоящему времени возгорание локализовано, передает ТАСС.
Вести.Ru 22:39
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 18 июня в 01:57
Здоровье
В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19
На днях ВОЗ решила прекратить испытания данного препарата в качестве средства для лечения пациентов, инфицированных COVID-19.
Evo-rus.com 15:52
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru 22:17
Музыка
Скончался автор хита «На заре» Олег Парастаев
Русская Планета 06:46
Культура
Федор Добронравов ушел из Театра сатиры
Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте.
ТАСС 11:55
Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
Армия и оружие
Модернизированную американскую ракету назвали бессильной против российских С-400
Российское издание «Военное обозрение» назвало даже модернизированную американскую ракету бессильной против российских С-400.
Ferra 13:55
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Политика
Трамп ответил недоброжелателям, выставляющим его больным и немощным
Вашингтон, 21 июня 2020, 05:39 — REGNUM Подозрения о якобы имеющейся у президента США болезни Паркинсона, либо другого поражающего мозг недуга были развеяны лично Дональдом Трампом.
REGNUM 22:39
Культура
Русский драмтеатр к национальному празднику Ысыах выпустил якутскую аудиосказку
Выбрали якутскую — «Лось и мышь». Это вторая аудиосказка от артистов театра, за лето планируется выход серии.
ИА ЯСИА 21:58