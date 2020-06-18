Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Правительство РФ не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина. "Этот вопрос не обсуждается", - заявили в пресс-службе кабинета министров.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes
 сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.
ТАСС18 июня в 02:43

Подробнее о событии

Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

REGNUMвчера в 12:07

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК18 июня в 12:07

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes18 июня в 03:37

Правительство не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых

РИА Новости18 июня в 03:38

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС18 июня в 03:11

В правительстве ответили на информацию об увеличении налога для богатых

Дождь18 июня в 03:56

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия18 июня в 02:49
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Общество

На юге Москвы затопило несколько дорог

Радио 1 08:53
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Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

В воскресенье россияне увидят редкое солнечное затмение — кольцеобразное. Об этом сообщили в Московском планетарии, пишет РИА Новости.
BFM.ru 17:30
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Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
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Космос

В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?

Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты 17:09
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Армия и оружие

Истребители РФ «перехватили» бомбардировщики США над Охотским морем

РЕН ТВ вчера в 03:24
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Политика

Рейтинг Лукашенко упал. Белорусы ждут нового президента

Анализ показал, что за новый срок действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают только 3,8% от числа изучаемых пользователей — это 263 тысячи человек.
Телеканал 360° 13:08
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Армия и оружие

Президент Египта призвал армию быть готовой к вторжению в Ливию

Египет может на законных основаниях осуществить вторжение в Ливию в настоящее время.
Известия 22:07
5
Происшествия

Стали известны результаты психиатрической экспертизы Михаила Ефремова

Свободная Пресса 05:45
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Общество

В ПФР рассказали о возможности раньше выйти на пенсию

В Пенсионном фонде России рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию, при наличии 42-летнего стажа у мужчин и 37-летнего у женщин.
SMINEWS в Иванове 19:18
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Гаджеты

В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм

Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.
Ferra 12:39
Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле

Москва, 20 июня 2020, 08:52 — REGNUM В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода.
REGNUM 01:52
70
Армия и оружие

На Украине допустили удар крылатой ракеты по кораблям Новороссийска

Газета.Ru 22:35
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
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Политика

Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага.
Газета.Ru 21:43
1
Наука

Употребление кофе может снизить риск аритмии

В рамках исследования, в котором принимала участие также Юн-Чон-Ким, доктор медицинских наук из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, специалисты установили, что снижению рисков развития аритмии способствует каждодневное употребление кофе.
Evo-rus.com 11:58
1
Политика

Госдеп поддержал предложение МИД Литвы по ядерному оружию РФ

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с тем, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
Москва 24 вчера в 21:49
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Происшествия

В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме

Воспитанники размещены в детском саду, пострадавших нет. К настоящему времени возгорание локализовано, передает ТАСС.
Вести.Ru 22:39
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,8K
Наука

Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера

Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 18 июня в 01:57
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Здоровье

В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

На днях ВОЗ решила прекратить испытания данного препарата в качестве средства для лечения пациентов, инфицированных COVID-19.
Evo-rus.com 15:52
5
Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru 22:17
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Музыка

Скончался автор хита «На заре» Олег Парастаев

Русская Планета 06:46
63
Культура

Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте.
ТАСС 11:55
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Политика

Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
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Армия и оружие

Модернизированную американскую ракету назвали бессильной против российских С-400

Российское издание «Военное обозрение» назвало даже модернизированную американскую ракету бессильной против российских С-400.
Ferra 13:55
Происшествия

Подтверждена смерть трех человек в результате резни в Великобритании

Lenta.ru 21:03
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
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Политика

Трамп ответил недоброжелателям, выставляющим его больным и немощным

Вашингтон, 21 июня 2020, 05:39 — REGNUM Подозрения о якобы имеющейся у президента США болезни Паркинсона, либо другого поражающего мозг недуга были развеяны лично Дональдом Трампом.
REGNUM 22:39
Политика

Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси

REGNUM 11:54
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Культура

Русский драмтеатр к национальному празднику Ысыах выпустил якутскую аудиосказку

Выбрали якутскую — «Лось и мышь». Это вторая аудиосказка от артистов театра, за лето планируется выход серии.
ИА ЯСИА 21:58
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