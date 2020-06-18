Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
Читать в источнике
Оценить5,8K
с чего всё началось
Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.ТАСС18 июня в 02:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть «Довод» в кинотеатрах
Главным вопросом является окупаемость фильма: если раньше зритель с нетерпением ждал дня премьеры "Довода" на большом экране, то сегодня в условиях пандемии многие готовы повременить с походом в кинотеатр и дождаться лучших времен.
Российская газета вчера в 06:47
Общество
Россиян предупредили о самых энергетически насыщенных солнечных лучах
В день летнего солнцестояния, 21 июня, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи.
Lenta.ru 18:06
Происшествия
В Твери арестовали «вора в законе»
59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
Российская газета 10:00
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Политика
Президент России опубликовал статью в честь 75-летия Великой Победы
Народные новости вчера в 03:16
Общество
Клопп: «Приезжая на заправку в Англии, чувствую себя инопланетянином. Я единственный, кто носит маску и перчатки»
Если бы инопланетяне смотрели на нас обоих (Клоппа и Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании) со стороны, они бы подумали, что мы с двух разных планет.
Sport24.ru 18:09
Армия и оружие
За сутки ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР — СЦКК
REGNUM вчера в 02:51
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru вчера в 08:38
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 12:54
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо 08:55
Авто
Новый глава Audi стал её шефом по техническому развитию
Последние полтора года техническим развитием в Audi руководил Ханс-Йоахим Ротенпилер, работавший в группе Volkswagen с 1986 года, в том числе в разное время отвечавший за техническое развитие марок Volkswagen Commercial Vehicles, Skoda и Bentley.
Драйв вчера в 04:00
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
Общество
Код доступа: Юлия Латынина
С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".
Эхо Москвы 17:07
Общество
Состоялся релиз The Last of Us: Part II
Матч ТВ вчера в 01:14
Общество
Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней
ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
Интерфакс 09:06
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
Армия и оружие
Боевые испытания крылатой ракеты показали на Украине
Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» впервые прошла лётные испытания со штатной боевой частью.
News.ru 18 июня в 19:36
Кино
Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить
История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Футбол
Гончаренко стало плохо после игры с «Зенитом»
Наставнику московского ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после игры с петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 15:43
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru 13:10
Наука
Определено необходимое для колонизации Марса количество людей
Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты.
Evo-rus.com 12:20
Политика
Haló novinу (Чехия): проведение референдума стало торжеством исторической справедливости (Halo noviny)
Haló novinу: Западные СМИ, а также многие политики Европейского Союза постоянно утверждают, что в Крыму сложилась очень тяжелая ситуация с эпидемией covid-19, что у вас уже несколько сотен погибших, а вы скрываете или искажаете официальные данные.
ИноСМИ 18:40
Политика
Рейтинг Лукашенко упал. Белорусы ждут нового президента
Анализ показал, что за новый срок действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают только 3,8% от числа изучаемых пользователей — это 263 тысячи человек.
Телеканал 360° 13:08
Футбол
Губерниев предложил досрочно завершить РПЛ из-за коронавируса
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о заражении коронавирусом футболистов «Динамо» перед матчем 23-го тура РПЛ с «Краснодаром», который должен состояться 21 июня.
Metaratings 15:40
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 13:10