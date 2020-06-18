с чего всё началось

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.

Кино Кристофер Нолан призвал смотреть «Довод» в кинотеатрах Главным вопросом является окупаемость фильма: если раньше зритель с нетерпением ждал дня премьеры "Довода" на большом экране, то сегодня в условиях пандемии многие готовы повременить с походом в кинотеатр и дождаться лучших времен. 19

Общество Россиян предупредили о самых энергетически насыщенных солнечных лучах В день летнего солнцестояния, 21 июня, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи.

Происшествия Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 453

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 354

Здоровье Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19. 161

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года. 18

Шоу-бизнес Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов. 39

Авто Новый глава Audi стал её шефом по техническому развитию Последние полтора года техническим развитием в Audi руководил Ханс-Йоахим Ротенпилер, работавший в группе Volkswagen с 1986 года, в том числе в разное время отвечавший за техническое развитие марок Volkswagen Commercial Vehicles, Skoda и Bentley.

Происшествия Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. 497

Общество Код доступа: Юлия Латынина С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".

Футбол Гончаренко стало плохо после игры с «Зенитом» Наставнику московского ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после игры с петербургским "Зенитом".

Наука Определено необходимое для колонизации Марса количество людей Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты. 36

Политика Haló novinу (Чехия): проведение референдума стало торжеством исторической справедливости (Halo noviny) Haló novinу: Западные СМИ, а также многие политики Европейского Союза постоянно утверждают, что в Крыму сложилась очень тяжелая ситуация с эпидемией covid-19, что у вас уже несколько сотен погибших, а вы скрываете или искажаете официальные данные.

Политика Рейтинг Лукашенко упал. Белорусы ждут нового президента Анализ показал, что за новый срок действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают только 3,8% от числа изучаемых пользователей — это 263 тысячи человек. 4

Футбол Губерниев предложил досрочно завершить РПЛ из-за коронавируса Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о заражении коронавирусом футболистов «Динамо» перед матчем 23-го тура РПЛ с «Краснодаром», который должен состояться 21 июня.