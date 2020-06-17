Экономика

Газета.RuГазета.RuНДФЛ для богатых может вырасти до 15%

Правительство рассматривает возможность повышения налоговых сборов с категории состоятельных граждан, сообщают источники СМИ. В одном из сценариев рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%.
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с чего всё началось

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

Консультации идут как в правительстве, так и в администрации президента, однако никаких решений пока не принято, отметил он. Forbes также сообщает, что в качестве одного из вариантов рассматривается повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% для состоятельных граждан.
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