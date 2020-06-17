с чего всё началось

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Космос Планетолог: на спутнике Сатурна опознана вулканическая активность Вулканическая активность на спутнике Сатурна Титане может продолжаться и на сегодняшний день, заявил старший научный сотрудник Института планетологии Чарльз А. Вуд из Университета Бригама Янга, 16 июня сообщает портал phys.org.

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Общество Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими туристами Москва, 17 июня 2020, 02:55 — REGNUM Контроль за туристами, въезжающими в Краснодарский край, будет ослаблен с 21 июня, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1». 756

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