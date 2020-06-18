Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.ТАСС18 июня в 02:43
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
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Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
BFM.ru вчера в 09:20
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости вчера в 10:37
Общество
В ПФР рассказали о возможности раньше выйти на пенсию
В Пенсионном фонде России рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию, при наличии 42-летнего стажа у мужчин и 37-летнего у женщин.
SMINEWS в Иванове вчера в 19:18
Происшествия
Судмедэксперты признали Ефремова вменяемым
По результатам судебно-психиатрической экспертизы актер Михаил Ефремов признан вменяемым, сообщают источники «РИА Новости».
Театрал вчера в 12:13
Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Интерфакс вчера в 21:22
Наука
Учёные из Дании раскрыли многолетний секрет жжения крапивы
UfacityNews.ru 19 июня в 10:05
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК 19 июня в 10:38
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Политика
Венецианская комиссия изучила поправки в Конституцию России
Венецианская комиссия Совета Европы изучила поправки к Конституции России, относительно отношений с Европейским судом по правам человека.
Версия.Инфо 19 июня в 03:46
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Авто
Специалисты рассказали, стоит ли менять моторное масло в начале лета
Эксперты «Российской газеты» рассказали о случаях, когда следует менять масло в начале лета.
Тарантас Ньюс вчера в 05:15
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Политика
Пушков заявил о «смерти» американского мифа
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям.
РИА Новости вчера в 23:32
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Авто
В первой половине июня 18 марок изменили цены на авто
Цены на весь свой модельный ряд в начале июня поднял УАЗ – на 2,7 – 3,9%. Его примеру последовали Subaru и Genesis – на 3,4 – 7,3% и 1,1 – 2,4% соответственно.
CarsWeek.ru 18 июня в 01:27
Экономика
В Воронежской области запустят производство ЖК-телевизоров
Воронеж, 19 июня 2020, 15:10 — REGNUM Производство телевизоров с жидкокристаллическими экранами планируется запустить на территории воронежской особой экономической зоны «Центр».
REGNUM 19 июня в 08:10
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Здоровье
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Похудеть помогают аминокислоты, такие как фенилаланин, тирозин и триптофан.
Evo-rus.com вчера в 08:43
Армия и оружие
Начальник Генштаба Греции пообещал «сжечь» вторгшихся в страну
Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности вооруженных сил реагировать и предотвращать любые действия Турции и "сжечь" того, кто вторгнется в страну.
РИА Новости вчера в 15:20
Политика
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Сайт Кремля и "Российская газета" в пятницу опубликовали статью президента России под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".
РИА Новости вчера в 12:12
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Происшествия
В Калининградской области загорелся детский дом
Спасатели тушат пожар на площади 150 квадратных метров на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 20:46
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
Общество
Врач рассказал о способе восстановить иммунитет после изоляции
К нарушениям организм могут подтолкнуть психологический стресс, изменения в режиме бодрствования и сна, снижение антигенной нагрузки, а также гиподинамия.
Известия вчера в 23:52
Происшествия
Десятки щенков элитных пород погибли, «эмигрируя» из Украины в Канаду
Несколько десятков щенков французских бульдогов и шпицев не пережили «эмиграцию» из Украины в Канаду бортом национального украинского перевозчика МАУ.
Rusvesna.su вчера в 06:10
Космос
«Роскосмос» завершил испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР
Базируется принцип функционирования ионных двигателей на обеспечении реактивной тяги с использованием ионизированного газа.
Актуальные Новости вчера в 23:29
Финансы
Сбербанк дал прогноз по курсу рубля на следующую неделю
Рубль может вернуться к 68 / $ на следующей неделе: Sberbank CIB Аналитики Сбербанка верят в улучшение настроений инвесторов на мировых площадках на следующей неделе.
Profinance.ru 18 июня в 10:36
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер вчера в 08:04
Общество
Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Ведомости вчера в 12:42