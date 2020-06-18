с чего всё началось

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

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